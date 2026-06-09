Nesta sexta-feira (12), das 19h às 23h, será realizado em Bauru, nas dependências do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), o 9.º Arraiá D'Ajuda, tradicional festa junina beneficente que tem como principal objetivo arrecadar recursos para entidades assistenciais e filantrópicas locais. A entrada no local é gratuita, mas quem quiser pode colaborar com a doação de um litro de leite.

Segundo a Polícia Militar (PM), a utilização do espaço, que fica na avenida Rodrigues Alves, nº 38-118, em frente ao Horto Florestal, é uma forma de apoio institucional à iniciativa solidária e toda a renda obtida com atividades e barracas será destinada às entidades participantes, que desempenham relevante trabalho social em Bauru.

Serão beneficiadas pela iniciativa a Loja Maçônica Luz do Paraíso, Catedral do Divino Espírito Santo, Acácias Luz do Paraíso, Creche e Berçário São Paulo, Grupo Escoteiro Guia Lopes, Sociedade São Vicente de Paulo, Comunidade Bom Pastor, Associação dos Diabéticos de Bauru e Creche e Berçário São Judas Tadeu e São Dimas.