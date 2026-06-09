A paixão pelo futebol vai ganhar um novo endereço em Marília durante a Copa. Com o objetivo de reunir famílias, amigos e torcedores em uma experiência coletiva única, o projeto “O Lar da Torcida” promoverá a transmissão gratuita dos jogos da Seleção Brasileira no Jardim Ecopark, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 1.385 (ao lado do Bosque Municipal de Marília). A iniciativa transformará o espaço em um grande ponto de encontro para a população, proporcionando momentos de integração, entretenimento e celebração durante o maior evento esportivo do planeta. A estrutura contará com telão de LED, sistema de som e área de convivência especialmente preparada para receber o público em um ambiente seguro, confortável e acolhedor.

Mais do que assistir aos jogos, a proposta é criar uma experiência que fortaleça os laços entre as pessoas e incentive o convívio social e familiar, resgatando a atmosfera que tradicionalmente envolve a torcida brasileira durante as Copas. Segundo a organização, o projeto nasce com o propósito de transformar cada partida da Seleção em um momento de torcida e força da comunidade, proporcionando um espaço onde diferentes gerações possam compartilhar emoções, celebrar conquistas e viver a energia contagiante do futebol.

Além da transmissão oficial das partidas, o evento contará com ações de entretenimento, disponibilidade de food trucks, registros audiovisuais, ativações promocionais e participação de empresas parceiras, fortalecendo o relacionamento entre marcas e público de forma espontânea e positiva. Nesta primeira etapa, estão previstas as transmissões dos três primeiros jogos da Seleção Brasileira, nos dias, respectivamente, dos jogos.