A paixão pelo futebol vai ganhar um novo endereço em Marília durante a Copa. Com o objetivo de reunir famílias, amigos e torcedores em uma experiência coletiva única, o projeto “O Lar da Torcida” promoverá a transmissão gratuita dos jogos da Seleção Brasileira no Jardim Ecopark, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 1.385 (ao lado do Bosque Municipal de Marília). A iniciativa transformará o espaço em um grande ponto de encontro para a população, proporcionando momentos de integração, entretenimento e celebração durante o maior evento esportivo do planeta. A estrutura contará com telão de LED, sistema de som e área de convivência especialmente preparada para receber o público em um ambiente seguro, confortável e acolhedor.
Mais do que assistir aos jogos, a proposta é criar uma experiência que fortaleça os laços entre as pessoas e incentive o convívio social e familiar, resgatando a atmosfera que tradicionalmente envolve a torcida brasileira durante as Copas. Segundo a organização, o projeto nasce com o propósito de transformar cada partida da Seleção em um momento de torcida e força da comunidade, proporcionando um espaço onde diferentes gerações possam compartilhar emoções, celebrar conquistas e viver a energia contagiante do futebol.
Além da transmissão oficial das partidas, o evento contará com ações de entretenimento, disponibilidade de food trucks, registros audiovisuais, ativações promocionais e participação de empresas parceiras, fortalecendo o relacionamento entre marcas e público de forma espontânea e positiva. Nesta primeira etapa, estão previstas as transmissões dos três primeiros jogos da Seleção Brasileira, nos dias, respectivamente, dos jogos.
Para a Toca, idealizadora da iniciativa, o projeto representa mais do que um evento esportivo. Trata-se de uma oportunidade de fortalecer o espírito comunitário, movimentar um dos espaços mais valorizados da cidade e proporcionar momentos que ficarão na memória dos marilienses. A expectativa é reunir centenas de pessoas em cada transmissão, consolidando o Jardim Ecopark como o principal palco da torcida brasileira em Marília durante a Copa do Mundo. O Evento tem o apoio do JCNET.
SERVIÇO
Evento: O Lar da Torcida!
Local: Jardim Ecopark Av. Brig. Eduardo Gomes, nº 1.385 (ao lado do Bosque Municipal de Marília) – Marília/SP
Entrada: Gratuita
Atração Principal: Transmissão dos jogos da Seleção Brasileira em telão de LED