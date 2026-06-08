Bauru será palco de mais um encontro especial com a presença de dois nomes importantes da música instrumental brasileira: o trombonista, compositor e arranjador Bocato e o saxofonista Marcio Negri. O evento gratuito acontece nesta quarta-feira (10), a partir das 19h, na sede da Banda e Orquestra Municipal de Bauru. As inscrições são limitadas e os ingressos podem ser adquiridos sem custo pelo link https://www.sympla.com.br/evento/polo-sonoro-bocato-e-marcio-negri/3436915?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com .

"Receber artistas com trajetórias tão importantes é uma oportunidade enriquecedora para o público de Bauru. O projeto busca criar um espaço de aproximação entre artistas experientes, novos talentos e o público em geral", destaca Paulo Maia, um dos organizadores do projeto.

O encontro integra a programação do Polo Sonoro e será a quarta masterclass de uma série de nove aulas promovidas pelo projeto na cidade, voltadas à troca de experiências para ampliar o acesso ao conhecimento musical. Voltada para músicos profissionais, estudantes e apreciadores em geral, a atividade propõe uma imersão no universo do jazz como linguagem musical.