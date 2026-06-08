Bauru será palco de mais um encontro especial com a presença de dois nomes importantes da música instrumental brasileira: o trombonista, compositor e arranjador Bocato e o saxofonista Marcio Negri. O evento gratuito acontece nesta quarta-feira (10), a partir das 19h, na sede da Banda e Orquestra Municipal de Bauru. As inscrições são limitadas e os ingressos podem ser adquiridos sem custo pelo link https://www.sympla.com.br/evento/polo-sonoro-bocato-e-marcio-negri/3436915?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com .
"Receber artistas com trajetórias tão importantes é uma oportunidade enriquecedora para o público de Bauru. O projeto busca criar um espaço de aproximação entre artistas experientes, novos talentos e o público em geral", destaca Paulo Maia, um dos organizadores do projeto.
O encontro integra a programação do Polo Sonoro e será a quarta masterclass de uma série de nove aulas promovidas pelo projeto na cidade, voltadas à troca de experiências para ampliar o acesso ao conhecimento musical. Voltada para músicos profissionais, estudantes e apreciadores em geral, a atividade propõe uma imersão no universo do jazz como linguagem musical.
A aula, seguida de uma apresentação, terá duração aproximada de 2h30. Primeiramente, será realizada uma masterclass de 1h30, em que o artista vai abordar temas relacionados à técnica instrumental, linguagem musical, carreira artística e processos criativos. Logo depois, o público irá apreciar um show de 1h com os instrumentistas convidados, no formato Camjazz, com participação de músicos e estudantes da cidade.
O “Polo Sonoro” é uma realização da Associação Pró-Música Allegro, com patrocínio da Lei Federal Aldir Blanc, por meio do edital lançado pela Secretaria da Cultura de Bauru.
Sobre os artistas
Bocato é considerado um dos trombonistas mais expressivos e irreverentes da música instrumental brasileira e do jazz contemporâneo. Formado em composição e regência, construiu uma carreira marcada pela união entre a vanguarda paulistana, a MPB clássica e experimentações com jazz e música eletrônica.
Em 1980, aos 18 anos, integrou a banda de Elis Regina no histórico show e disco “Saudades do Brasil”. Também atuou ao lado de nomes importantes da cena experimental paulista, como Arrigo Barnabé e Itamar Assumpção. Ao longo da carreira, colaborou com artistas como Rita Lee, Roberto Carlos, Gal Costa, Ney Matogrosso, Chico César, Maria Rita e Nação Zumbi, além de participar de festivais internacionais de jazz ao redor do mundo.
Já o saxofonista Marcio Negri, com mais de 30 anos de carreira, já tocou e gravou com artistas nacionais e internacionais de destaque, como Seu Jorge, Marcelo D2, Pedro Mariano, Cesar Camargo Mariano, Flávio Venturini e Lenny Andrade, além da Orquestra de Câmara de Moscou e Filarmônica de Berlim.
Serviço
Masterclass com Bocato e Marcio Negri
Data: 10 de junho
Horário: a partir das 19h
Local: Sede da Banda e Orquestra Municipal de Bauru, na rua Saint Martin, 15-41, Centro