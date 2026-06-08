Com a proximidade do Dia dos Namorados, Comemorado nesta sexta-feira (12) as lojas do Calçadão da rua Batista de Carvalho, em Bauru, terão horário especial de funcionamento para atender os consumidores que ainda não compraram presentes. Na quinta-feira (11), véspera da data comemorativa, o comércio permanecerá aberto até as 20h.

A expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) é de aquecimento nas vendas, impulsionado por promoções, descontos para pagamentos à vista e condições facilitadas para compras parceladas. Segundo os lojistas, os produtos mais procurados para presentear neste Dia dos Namorados são calçados, peças de vestuário, acessórios e eletrônicos. De acordo com o vice-presidente da CDL, Hudson Petenuci, o volume de vendas deve crescer cerca de 20% em comparação com o mesmo período de 2025.

Além de pesquisar preços e condições de pagamento, os consumidores devem estar atentos à qualidade e à regularidade dos produtos adquiridos. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) orienta que, no caso de produtos têxteis, sejam verificadas as informações presentes nas etiquetas, que devem estar em português e conter dados como composição do tecido, numeração e país de origem.