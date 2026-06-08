09 de junho de 2026
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AMOR ESTÁ NO AR

Comércio de Bauru aposta em alta de 20% para o Dia dos Namorados 

Por Priscila Medeiros | Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Priscila Medeiros
Lojas do Calçadão estarão abertas até às 20h na quinta-feira
Lojas do Calçadão estarão abertas até às 20h na quinta-feira

Com a proximidade do Dia dos Namorados, Comemorado nesta sexta-feira (12) as lojas do Calçadão da rua Batista de Carvalho, em Bauru, terão horário especial de funcionamento para atender os consumidores que ainda não compraram presentes. Na quinta-feira (11), véspera da data comemorativa, o comércio permanecerá aberto até as 20h.

A expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) é de aquecimento nas vendas, impulsionado por promoções, descontos para pagamentos à vista e condições facilitadas para compras parceladas. Segundo os lojistas, os produtos mais procurados para presentear neste Dia dos Namorados são calçados, peças de vestuário, acessórios e eletrônicos. De acordo com o vice-presidente da CDL, Hudson Petenuci, o volume de vendas deve crescer cerca de 20% em comparação com o mesmo período de 2025.

Além de pesquisar preços e condições de pagamento, os consumidores devem estar atentos à qualidade e à regularidade dos produtos adquiridos. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) orienta que, no caso de produtos têxteis, sejam verificadas as informações presentes nas etiquetas, que devem estar em português e conter dados como composição do tecido, numeração e país de origem.

Para os eletrodomésticos, é fundamental conferir a presença do selo do Inmetro no produto ou na embalagem. A certificação atesta que o item foi submetido a avaliações de segurança. Entre os produtos que exigem essa certificação estão secadores e pranchas de cabelo, torradeiras, sanduicheiras e fornos elétricos.

Alguns aparelhos também devem apresentar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, que informa o nível de eficiência energética e o consumo de eletricidade. Geladeiras, televisores e fornos de micro-ondas estão entre os produtos que precisam exibir essa identificação. Outra recomendação é observar a existência do Selo Ruído, que indica a potência sonora dos equipamentos em decibéis e os classifica em uma escala de 1 a 5, sendo 1 para os mais silenciosos e 5 para os mais ruidosos.

Em caso de dúvidas ou para obter mais informações, o Ipem-SP disponibiliza atendimento pelo telefone 0800 013 05 22, pelo e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br e por meio de seu portal na internet.

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