A Associação Beneficente Casa do Caminho realiza no próximo dia 13 de junho sua tradicional Quermesse Beneficente, em Bauru. O evento acontece a partir das 18h e tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos trabalhos sociais desenvolvidos pela entidade junto a famílias em situação de vulnerabilidade. A programação contará com comidas típicas, bebidas e brincadeiras, oferecendo uma opção de lazer para toda a comunidade.

Toda a renda obtida durante a festa será revertida para as ações assistenciais mantidas pela instituição. Haverá uma televisão transmitindo o jogo do Brasil para que todos possam curtir o jogo e todas as delícias da quermesse. Atualmente, a Casa do Caminho atende 45 famílias com a entrega mensal de cestas básicas. A entidade também distribui 160 marmitas para pessoas em situação de rua duas vezes por semana e promove a entrega de sopa em um domingo de cada mês, aberta a todos que necessitam de auxílio alimentar.

Além da assistência com alimentos, a instituição realiza a doação de enxovais, roupas e calçados para a população em situação de vulnerabilidade social. Quem desejar colaborar com a entidade por meio da doação de roupas ou alimentos pode entrar em contato pelo telefone (14) 99751-0127. A Associação Beneficente Casa do Caminho está localizada na Rua Mem de Sá, 6-28, na Vila Souto, em Bauru.