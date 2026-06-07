O Noroeste garantiu sua classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D ao vencer o Sampaio Corrêa-RJ por 1 a 0 neste domingo (7), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Com o resultado, obtido aos 50 minutos, no último lance do jogo, a equipe bauruense encerrou a primeira fase da competição na segunda colocação do Grupo A14, somando 15 pontos. A liderança da chave ficou com o XV de Piracicaba, que terminou a etapa classificatória com 17 pontos. Mesmo com a derrota, o Sampaio (12 pontos) avançou, assim como o Velo Clube (13 pontos), de Rio Claro. O próximo adversário está definido: Portuguesa do Rio de Janeiro. O primeiro jogo será na casa do adversário e o segundo aqui, em sistema de mata-mata.

Diante de sua torcida (1.354 pessoas e renda de R$ 24.185,00), o Norusca não fez uma partida brilhante, mas foi o suficiente para assegurar a vaga no mata-mata e seguir vivo na disputa pelo acesso à Série C. Aos 39 minutos do segundo tempo, Leocovick cobrou uma falta e a bola bateu na trave. Mas no começo da etapa final, Elias perdeu um pênalti para o Sampaio ao chutar para fora. Porém, na última bola do jogo, em belíssima cobrança de falta de Leocovick, Yuri fez de cabeça.

A campanha da equipe na primeira fase foi marcada pela virada de chave, após um início muito ruim. Mudanças radicais feitas na comissão técnica pela diretoria da SAF foram o principal fator que permitiu ao clube confirmar a classificação entre os melhores do grupo.