Uma grande mulher existe. Gente. De luta, que não se exime de enfrentamentos. Apesar de jovem, tornou-se atemporal.
Ninguém é unânime. Márcia, quase. Sem esforços. A "forasteira" foi eleita e reeleita presidenta OAB Bauru pelo dom inato de equalizar divergências.
O amor às causas que patrocina e a firmeza com que defende seus ideais, há tantos anos, foi reconhecida pelos temporários opositores, inclusive
Nos altos e baixos, ela nunca mudou. Qualidade de poucos. A singularidade da postura ética traduz a vivência de quem sustém suas origens.
Márcia, o seu aniversário é ocasião propícia para relembrar os serviços prestados aos cidadãos de Bauru e região, não restritos à advocacia. Por tantos motivos, parabéns!
Siga pacificando pessoas e situações, irrompendo barreiras, inspirando outros e enaltecendo espaços democráticos. Você é necessária
"Porque nem toda feiticeira é corcunda; Nem toda brasileira é bunda";
Marcia Negrisoli é "mais macho que muito homem".
Com amor e admiração.