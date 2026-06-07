09 de junho de 2026
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OPINIÃO

Márcia Negrisoli, necessária!

Por Leandro Lopes (advogado) |
| Tempo de leitura: 1 min
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Uma grande mulher existe. Gente. De luta, que não se exime de enfrentamentos. Apesar de jovem, tornou-se atemporal.

Ninguém é unânime. Márcia, quase. Sem esforços. A "forasteira" foi eleita e reeleita presidenta OAB Bauru pelo dom inato de equalizar divergências.

O amor às causas que patrocina e a firmeza com que defende seus ideais, há tantos anos, foi reconhecida pelos temporários opositores, inclusive

Nos altos e baixos, ela nunca mudou. Qualidade de poucos. A singularidade da postura ética traduz a vivência de quem sustém suas origens.

Márcia, o seu aniversário é ocasião propícia para relembrar os serviços prestados aos cidadãos de Bauru e região, não restritos à advocacia. Por tantos motivos, parabéns!


Siga pacificando pessoas e situações, irrompendo barreiras, inspirando outros e enaltecendo espaços democráticos. Você é necessária

"Porque nem toda feiticeira é corcunda; Nem toda brasileira é bunda";

Marcia Negrisoli é "mais macho que muito homem".

Com amor e admiração.

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