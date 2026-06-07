Uma grande mulher existe. Gente. De luta, que não se exime de enfrentamentos. Apesar de jovem, tornou-se atemporal.

Ninguém é unânime. Márcia, quase. Sem esforços. A "forasteira" foi eleita e reeleita presidenta OAB Bauru pelo dom inato de equalizar divergências.

O amor às causas que patrocina e a firmeza com que defende seus ideais, há tantos anos, foi reconhecida pelos temporários opositores, inclusive