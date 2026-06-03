Os municípios da região se preparam para mais uma edição do Corpus Christi, solenidade da Igreja Católica que será realizada nesta quinta-feira (4) para celebrar o mistério da Eucaristia e que mantém a tradição de enfeitar as ruas para a passagem do Santíssimo Sacramento.
Em Ibitinga (90 quilômetros de Bauru), a 46.ª edição da celebração promete impulsionar diferentes setores da economia local durante o feriado prolongado. A Associação Comercial e Industrial de Ibitinga (ACII) projeta receber cerca de 40 mil visitantes/dia e registrar um aumento de 10% a 15% nas vendas do comércio em relação ao mesmo período do ano passado. Já para a rede hoteleira, estima-se uma ocupação de 90%.
O evento possui características próprias que ajudam a diferenciar Ibitinga de outras cidades conhecidas pelos tapetes de Corpus Christi. Ao invés da produção manual, com serragem colorida, areia, cal e flores, os caminhos da procissão são formados por colchas, lençóis, edredons e peças têxteis cedidas por lojas e fábricas do município, que cobrem as ruas do Centro, criando uma identidade diretamente ligada à principal atividade econômica local: o bordado.
A programação oficial ocorre na região central da cidade, concentrando-se ao redor da Praça da Matriz (Paróquia Senhor Bom Jesus) e estendendo-se por diversas ruas do entorno onde são montados os famosos tapetes artesanais e de bordados.
Além da relevância religiosa, o evento consolidou-se, ao longo das décadas, como um importante motor econômico para o município. A expectativa da ACII, entidade gestora da CPL do Bordado, é de aumento no fluxo de consumidores e visitantes nas lojas do Centro, em busca, principalmente, de artigos de cama, mesa e banho.
De acordo com Janaia Fabri Pasqualini, empresária e presidente da Associação, o evento representa um dos períodos mais importantes para o comércio local. “O Corpus Christi movimenta toda a cidade", afirma.
"Muitas pessoas aproveitam o feriado para visitar as lojas, consumir no comércio e vivenciar essa tradição tão forte para nós. O período também é estratégico para o fortalecimento do turismo local, uma vez que é considerado um dos mais relevantes do primeiro semestre para Ibitinga".
Segundo a historiadora Júlia Mergulhão Estronioli, em Ibitinga, por muitas décadas, o caminho também era desenhado com serragem. No entanto, em 1981, a cidade decidiu unir sua maior força econômica e artística à devoção religiosa, substituindo a serragem pelo bordado.
"O lema ‘Ibitinga borda suas ruas para a passagem do Senhor’ tornou-se a marca registrada da nossa identidade, atraindo milhares de turistas que buscam ver de perto esse tapete de luxo e fé", diz.
"É o momento em que a ‘Capital do Bordado’ apresenta sua produção como uma oferenda coletiva, provando que o trabalho manual e a indústria, quando unidos pela tradição, são capazes de transformar a paisagem urbana em uma verdadeira galeria de arte a céu aberto".
A historiadora também aproveita para convidar o público a prestigiar a exposição “Ibitinga: Palco da Fé”, em cartaz no Museu Municipal Duílio Galli, conhecido popularmente como Museu do Bordado, até esta quinta-feira.
A mostra reúne documentos, pesquisas e elementos históricos sobre as principais manifestações religiosas e culturais da cidade. O espaço ficará aberto durante o feriado de Corpus Christi das 8h às 15h.
Há mais de 46 anos, morador ajuda a manter legado do Corpus Christi
Nessa tradição, o morador Dejanir Storniolo desempenha um papel fundamental há mais de 46 anos, sendo o responsável pela decoração do evento. Ele acompanha de perto a transformação das ruas ao longo das décadas, que começou de forma simples e evoluiu para algo mais elaborado.
"É um trabalho que exige organização, dedicação e muito carinho. O mais bonito é perceber como moradores, lojas e famílias se engajam para fazer o evento acontecer", afirma.
Neste ano, a decoração terá um tema que convida à reflexão sobre os "desertos da vida" até a chegada à Eucaristia, o corpo de Cristo, que representa a salvação. Dejanir destaca seu envolvimento direto há 30 anos com a decoração do altar principal, onde o padre celebra a missa.
O evento conta com a participação de 6 paróquias e 9 padres, que se distribuem em quarteirões temáticos, organizados e decorados para a procissão. "É um evento que exige uma organização antecipada, geralmente em janeiro, para que tudo fique pronto a tempo", explica.
Serviço
Programação oficial – Corpus Christi Ibitinga 2026
Local: Praça da Matriz (Paróquia Senhor Bom Jesus)
• 8h – Santa missa
• 10h – Missa dos Turistas
• 15h – Santa missa solene seguida da Procissão Eucarística e Bênção do Santíssimo Sacramento
Corpus Christi na região
Em Jaú (47 quilômetros de Bauru), a transformação começa logo cedo nesta quinta (4). Enfrentando o frio da madrugada, voluntários darão vida aos tapetes que enfeitarão as ruas centrais da cidade. O trabalho artístico, realizado com dedicação e carinho, é um dos grandes símbolos desta celebração.
Desde 2025, quando a Prefeitura da Estância Turística de Jaú, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e a Diocese de Jaú resgataram a tradição, milhares de fiéis se reúnem em momentos marcados pela introspecção, espiritualidade e união.
A programação terá início às 16h30, com a missa solene presidida pelo bispo diocesano Dom Francisco Carlos da Silva, no Largo da Catedral de Nossa Senhora do Patrocínio.
Após a celebração, os fiéis seguirão em procissão pelos belíssimos tapetes confeccionados pelas paróquias, em um percurso marcado pela oração, reflexão e demonstração pública de fé que tradicionalmente reúne pessoas de diferentes gerações.
"Mais do que um evento religioso, Corpus Christi representa um momento de encontro, devoção e contemplação para a comunidade cristã, mantendo viva uma tradição que emociona e encanta moradores e visitantes", ressalta a Prefeitura de Jaú, em nota.
Em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), a programação do Corpus Christi começa nesta quarta-feira (3), às 21h, com show com Ramon & Rafael. Nesta quinta, às 15h, será celebrada uma missa campal na Praça do Santuário de Santa Terezinha, seguida de procissão até a Igreja Matriz de São Manuel, com a bênção do Santíssimo Sacramento. O local contará com praça de alimentação e feira de artesanato.
Em Agudos (13 quilômetros de Bauru), as ruas começam a ser enfeitadas às 7h e a missa terá início às 16h30, na Paróquia São Paulo Apóstolo, seguida de procissão até a Paroquia Santo Antônio, onde haverá a benção ao Santíssimo. Durante a celebração, os fiéis poderão fazer a doação de um litro de leite para projetos assistenciais.