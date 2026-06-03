03 de junho de 2026
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TRADIÇÃO DE FÉ

Cidades da região enfeitam ruas para cerimônia de Corpus Christi

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 5 min
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Divulgação
Associação Comercial e Industrial de Ibitinga (ACII) projeta receber cerca de 40 mil visitantes/dia e registrar aumento de 10% a 15% nas vendas do comércio em relação ao mesmo período do ano passado
Associação Comercial e Industrial de Ibitinga (ACII) projeta receber cerca de 40 mil visitantes/dia e registrar aumento de 10% a 15% nas vendas do comércio em relação ao mesmo período do ano passado

Os municípios da região se preparam para mais uma edição do Corpus Christi, solenidade da Igreja Católica que será realizada nesta quinta-feira (4) para celebrar o mistério da Eucaristia e que mantém a tradição de enfeitar as ruas para a passagem do Santíssimo Sacramento.

Em Ibitinga (90 quilômetros de Bauru), a 46.ª edição da celebração promete impulsionar diferentes setores da economia local durante o feriado prolongado. A Associação Comercial e Industrial de Ibitinga (ACII) projeta receber cerca de 40 mil visitantes/dia e registrar um aumento de 10% a 15% nas vendas do comércio em relação ao mesmo período do ano passado. Já para a rede hoteleira, estima-se uma ocupação de 90%.

O evento possui características próprias que ajudam a diferenciar Ibitinga de outras cidades conhecidas pelos tapetes de Corpus Christi. Ao invés da produção manual, com serragem colorida, areia, cal e flores, os caminhos da procissão são formados por colchas, lençóis, edredons e peças têxteis cedidas por lojas e fábricas do município, que cobrem as ruas do Centro, criando uma identidade diretamente ligada à principal atividade econômica local: o bordado.

A programação oficial ocorre na região central da cidade, concentrando-se ao redor da Praça da Matriz (Paróquia Senhor Bom Jesus) e estendendo-se por diversas ruas do entorno onde são montados os famosos tapetes artesanais e de bordados.

Além da relevância religiosa, o evento consolidou-se, ao longo das décadas, como um importante motor econômico para o município. A expectativa da ACII, entidade gestora da CPL do Bordado, é de aumento no fluxo de consumidores e visitantes nas lojas do Centro, em busca, principalmente, de artigos de cama, mesa e banho.

De acordo com Janaia Fabri Pasqualini, empresária e presidente da Associação, o evento representa um dos períodos mais importantes para o comércio local. “O Corpus Christi movimenta toda a cidade", afirma.

"Muitas pessoas aproveitam o feriado para visitar as lojas, consumir no comércio e vivenciar essa tradição tão forte para nós. O período também é estratégico para o fortalecimento do turismo local, uma vez que é considerado um dos mais relevantes do primeiro semestre para Ibitinga".

Segundo a historiadora Júlia Mergulhão Estronioli, em Ibitinga, por muitas décadas, o caminho também era desenhado com serragem. No entanto, em 1981, a cidade decidiu unir sua maior força econômica e artística à devoção religiosa, substituindo a serragem pelo bordado.

"O lema ‘Ibitinga borda suas ruas para a passagem do Senhor’ tornou-se a marca registrada da nossa identidade, atraindo milhares de turistas que buscam ver de perto esse tapete de luxo e fé", diz.

"É o momento em que a ‘Capital do Bordado’ apresenta sua produção como uma oferenda coletiva, provando que o trabalho manual e a indústria, quando unidos pela tradição, são capazes de transformar a paisagem urbana em uma verdadeira galeria de arte a céu aberto".

A historiadora também aproveita para convidar o público a prestigiar a exposição “Ibitinga: Palco da Fé”, em cartaz no Museu Municipal Duílio Galli, conhecido popularmente como Museu do Bordado, até esta quinta-feira.

A mostra reúne documentos, pesquisas e elementos históricos sobre as principais manifestações religiosas e culturais da cidade. O espaço ficará aberto durante o feriado de Corpus Christi das 8h às 15h.

Há mais de 46 anos, morador ajuda a manter legado do Corpus Christi

Nessa tradição, o morador Dejanir Storniolo desempenha um papel fundamental há mais de 46 anos, sendo o responsável pela decoração do evento. Ele acompanha de perto a transformação das ruas ao longo das décadas, que começou de forma simples e evoluiu para algo mais elaborado.

"É um trabalho que exige organização, dedicação e muito carinho. O mais bonito é perceber como moradores, lojas e famílias se engajam para fazer o evento acontecer", afirma.

Neste ano, a decoração terá um tema que convida à reflexão sobre os "desertos da vida" até a chegada à Eucaristia, o corpo de Cristo, que representa a salvação. Dejanir destaca seu envolvimento direto há 30 anos com a decoração do altar principal, onde o padre celebra a missa.

O evento conta com a participação de 6 paróquias e 9 padres, que se distribuem em quarteirões temáticos, organizados e decorados para a procissão. "É um evento que exige uma organização antecipada, geralmente em janeiro, para que tudo fique pronto a tempo", explica.

Serviço

Programação oficial – Corpus Christi Ibitinga 2026

Local: Praça da Matriz (Paróquia Senhor Bom Jesus)

• 8h – Santa missa

• 10h – Missa dos Turistas

• 15h – Santa missa solene seguida da Procissão Eucarística e Bênção do Santíssimo Sacramento

Corpus Christi na região

Em Jaú (47 quilômetros de Bauru), a transformação começa logo cedo nesta quinta (4). Enfrentando o frio da madrugada, voluntários darão vida aos tapetes que enfeitarão as ruas centrais da cidade. O trabalho artístico, realizado com dedicação e carinho, é um dos grandes símbolos desta celebração.

Desde 2025, quando a Prefeitura da Estância Turística de Jaú, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e a Diocese de Jaú resgataram a tradição, milhares de fiéis se reúnem em momentos marcados pela introspecção, espiritualidade e união.

A programação terá início às 16h30, com a missa solene presidida pelo bispo diocesano Dom Francisco Carlos da Silva, no Largo da Catedral de Nossa Senhora do Patrocínio.

Após a celebração, os fiéis seguirão em procissão pelos belíssimos tapetes confeccionados pelas paróquias, em um percurso marcado pela oração, reflexão e demonstração pública de fé que tradicionalmente reúne pessoas de diferentes gerações.

"Mais do que um evento religioso, Corpus Christi representa um momento de encontro, devoção e contemplação para a comunidade cristã, mantendo viva uma tradição que emociona e encanta moradores e visitantes", ressalta a Prefeitura de Jaú, em nota.

Em São Manuel (69 quilômetros de Bauru), a programação do Corpus Christi começa nesta quarta-feira (3), às 21h, com show com Ramon & Rafael. Nesta quinta, às 15h, será celebrada uma missa campal na Praça do Santuário de Santa Terezinha, seguida de procissão até a Igreja Matriz de São Manuel, com a bênção do Santíssimo Sacramento. O local contará com praça de alimentação e feira de artesanato.

Em Agudos (13 quilômetros de Bauru), as ruas começam a ser enfeitadas às 7h e a missa terá início às 16h30, na Paróquia São Paulo Apóstolo, seguida de procissão até a Paroquia Santo Antônio, onde haverá a benção ao Santíssimo. Durante a celebração, os fiéis poderão fazer a doação de um litro de leite para projetos assistenciais.

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