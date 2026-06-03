Os municípios da região se preparam para mais uma edição do Corpus Christi, solenidade da Igreja Católica que será realizada nesta quinta-feira (4) para celebrar o mistério da Eucaristia e que mantém a tradição de enfeitar as ruas para a passagem do Santíssimo Sacramento.

Em Ibitinga (90 quilômetros de Bauru), a 46.ª edição da celebração promete impulsionar diferentes setores da economia local durante o feriado prolongado. A Associação Comercial e Industrial de Ibitinga (ACII) projeta receber cerca de 40 mil visitantes/dia e registrar um aumento de 10% a 15% nas vendas do comércio em relação ao mesmo período do ano passado. Já para a rede hoteleira, estima-se uma ocupação de 90%.

O evento possui características próprias que ajudam a diferenciar Ibitinga de outras cidades conhecidas pelos tapetes de Corpus Christi. Ao invés da produção manual, com serragem colorida, areia, cal e flores, os caminhos da procissão são formados por colchas, lençóis, edredons e peças têxteis cedidas por lojas e fábricas do município, que cobrem as ruas do Centro, criando uma identidade diretamente ligada à principal atividade econômica local: o bordado.