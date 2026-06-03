03 de junho de 2026
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NO PARQUE DA FAMÍLIA

Prefeitura de Agudos entrega novo Espaço de Educação Ambiental

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Agudos
A inauguração integra a programação da 2.ª Semana do Meio Ambiente, que começou no último dia 1 e segue até 9 de junho, em diversos pontos da cidade
A inauguração integra a programação da 2.ª Semana do Meio Ambiente, que começou no último dia 1 e segue até 9 de junho, em diversos pontos da cidade

Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, realizou na manhã desta terça-feira (2) a inauguração do novo Espaço de Educação Ambiental no Parque da Família. O local foi planejado para despertar o sensorial e, principalmente, promover a integração de crianças, famílias e idosos com a natureza.

Todos os elementos que compõem o espaço foram reaproveitados, incluindo pneus e outros materiais recicláveis. A ação contou com o apoio de equipes da Secretaria de Esporte e Lazer e da própria Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

A solenidade contou com a presença de crianças, idosos do Centro de Convivência do Idoso (CCI), secretários municipais, representantes do grupo de escoteiros e da área da saúde, além do presidente da Câmara Joster Melo e vereadora Thaiz THZ.

Em sua fala, o prefeito Rafael Lima destacou a importância do novo espaço e da integração entre família e natureza. "Fico muito feliz em entregar hoje, durante a Semana do Meio Ambiente, este espaço de Educação Ambiental no Parque da Família", declarou.

"Ele foi pensado com carinho para estimular os sentidos, principalmente das nossas crianças, e mostrar que pequenas ações, como o reaproveitamento de pneus e outros materiais, geram grandes transformações. Este espaço nasceu de um conceito simples, mas muito importante para educar, encantar e aproximar a nossa gente".

A inauguração integra a programação da 2.ª Semana do Meio Ambiente, que começou no último dia 1 e segue até 9 de junho, em diversos pontos da cidade. Com o tema "Mudanças climáticas: pequenas ações, grandes transformações", o evento tem como objetivo sensibilizar a comunidade sobre a urgência das questões ambientais e incentivar práticas sustentáveis no dia a dia.

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