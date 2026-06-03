Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, realizou na manhã desta terça-feira (2) a inauguração do novo Espaço de Educação Ambiental no Parque da Família. O local foi planejado para despertar o sensorial e, principalmente, promover a integração de crianças, famílias e idosos com a natureza.

Todos os elementos que compõem o espaço foram reaproveitados, incluindo pneus e outros materiais recicláveis. A ação contou com o apoio de equipes da Secretaria de Esporte e Lazer e da própria Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

A solenidade contou com a presença de crianças, idosos do Centro de Convivência do Idoso (CCI), secretários municipais, representantes do grupo de escoteiros e da área da saúde, além do presidente da Câmara Joster Melo e vereadora Thaiz THZ.