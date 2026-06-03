03 de junho de 2026
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VENDA ILEGAL

Promissão: Cinco são presos por venda de remédios emagrecedores

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Polícia Civil
Foram apreendidas ampolas e seringas de origem estrangeira
Foram apreendidas ampolas e seringas de origem estrangeira

A Polícia Civil de Promissão (120 quilômetros de Bauru) prendeu cinco pessoas em flagrante durante uma operação realizada nesta terça-feira (2) para combater o comércio e a distribuição clandestina de substâncias utilizadas para emagrecimento. A ação resultou na apreensão de dezenas de ampolas e seringas de origem estrangeira, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo a Delegacia de Polícia de Promissão, vinculada à Delegacia Seccional de Lins, os produtos eram armazenados em refrigeradores e estavam sendo comercializados de forma irregular. Durante as diligências, os policiais também apreenderam celulares que continham registros de ofertas dos medicamentos, grupos de mensagens e negociações relacionadas à venda dos produtos.

Os cinco suspeitos foram autuados em flagrante por crime contra a saúde pública, previsto no artigo 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal, que trata da importação, venda, distribuição ou armazenamento de medicamentos sem registro ou em desacordo com as exigências legais.

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