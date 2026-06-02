Itapuí - Um homem de 61 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (2), no bairro Terras de Santa Maria, em Itapuí (44 quilômetros de Bauru). A ação foi realizada pela Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar (PM), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

Segundo informações da investigação, os policiais se dirigiram ao imóvel vinculado ao investigado, identificado pelas iniciais C.R.M.. Ao chegarem ao local, constataram que ele não estava na residência.

Durante a vistoria, os agentes localizaram, nos fundos, um pote plástico contendo 17 porções de cocaína já fracionadas e embaladas para venda, além de outras quatro porções maiores da mesma droga.