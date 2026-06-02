Garça - Sete criminosos fortemente armados, usando luvas e capuzes, invadiram uma fazenda no bairro Itiratupã, no Distrito de Jafa, em Garça (70 quilômetros de Bauru), fizeram funcionários reféns e fugiram levando dois veículos, dinheiro e aproximadamente 60 sacas de café. O caso é investigado pela Polícia Civil e, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

O crime teve início na noite de segunda-feira (1) e seguiu até a madrugada desta terça (2). A reportagem apurou que a quadrilha desativou o sistema de Internet via satélite, o que impediu o registro da ação pelo sistema de monitoramento da propriedade. Para levar as sacas de café, os criminosos utilizaram uma Van e uma picape.

Nenhuma das vítimas ficou ferida durante o assalto. Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e que o caso foi registrado como roubo na Delegacia Seccional de Marília, que mantém diligências para identificar os autores e recuperar os itens roubados.