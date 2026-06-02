Lençóis Paulista - Após o registro de um óbito por febre amarela, divulgado nesta segunda-feira (1), a Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Saúde, anunciou a realização de "intensivão" de vacinação contra a doença entre quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, e sábado (6). A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal da população e oferecer a oportunidade para que moradores verifiquem se estão com as demais vacinas em dia.
A intensificação ocorre após a confirmação, pela Secretaria de Estado da Saúde, de um óbito por febre amarela no município. O caso é de um homem de 54 anos, sem histórico de imunização, que morreu em abril deste ano e teve o diagnóstico confirmado após conclusão da investigação epidemiológica realizada pelo Estado.
A vacinação contra a febre amarela segue critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações e não será realizada de forma indiscriminada. Pessoas que já receberam a dose recomendada e que possuem o registro vacinal não precisam se vacinar novamente.
A orientação da Secretaria de Saúde é procurar uma unidade de saúde para conferência da situação vacinal e definição da conduta adequada. Para receber atendimento, o morador deve apresentar documento com foto; cartão cidadão; e carteira de vacinação, se possuir.
O Estado de São Paulo soma dez casos da doença neste ano: oito na região do Vale do Paraíba, com cinco óbitos; um na região de Sorocaba, sem registro de morte; e um na região de Bauru, em Lençóis Paulista, que evoluiu para óbito. Os seis óbitos são de homens, com idades entre 38 e 64 anos.
Cronograma do intensivão
4 de junho (quinta-feira - feriado)
Ambulatório de Especialidades
Atendimento das 8h às 16h
5 de junho (sexta-feira)
ESF Monte Azul
ESF Ubirama
ESF Núcleo
Atendimento das 7h às 13h
6 de junho (sábado)
Todas as unidades de saúde abertas para vacinação, das 7h às 13h
Exceção: a unidade do Cecap não realizará vacinação
Quem deve receber a vacina
A vacina contra a febre amarela integra o calendário de rotina e segue as seguintes recomendações:
Crianças menores de 5 anos
1.ª dose aos 9 meses
2.ª dose aos 4 anos
Pessoas com 5 anos ou mais - Dose única
Atualmente, não há recomendação de doses de reforço para quem já recebeu a vacinação conforme o esquema vigente.
Pessoas que ainda não foram vacinadas ou possuem esquema vacinal incompleto devem procurar uma unidade de saúde para avaliação dos registros e atualização da carteira.
Orientações para grupos específicos
Pessoas com 60 anos ou mais
A vacinação deve ser precedida de avaliação individual, considerando a existência de comorbidades, doenças autoimunes, tratamentos específicos ou uso contínuo de medicamentos que possam contraindicar a aplicação da vacina.
Gestantes
A vacinação deve ser evitada durante a gravidez, salvo em situações em que o risco de exposição à doença seja superior aos possíveis riscos relacionados à imunização. A orientação deve ser avaliada pela equipe de saúde.
A febre amarela
A febre amarela é uma doença transmitida por mosquitos infectados pelo vírus. Os sintomas iniciais incluem febre de início súbito, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza.
A vacinação é a principal forma de prevenção e proteção contra casos graves da doença. A Secretaria de Saúde reforça a importância da população procurar as unidades para verificar a situação vacinal e manter o esquema de imunização atualizado.