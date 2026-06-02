Lençóis Paulista - Após o registro de um óbito por febre amarela, divulgado nesta segunda-feira (1), a Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Saúde, anunciou a realização de "intensivão" de vacinação contra a doença entre quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, e sábado (6). A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal da população e oferecer a oportunidade para que moradores verifiquem se estão com as demais vacinas em dia.

A intensificação ocorre após a confirmação, pela Secretaria de Estado da Saúde, de um óbito por febre amarela no município. O caso é de um homem de 54 anos, sem histórico de imunização, que morreu em abril deste ano e teve o diagnóstico confirmado após conclusão da investigação epidemiológica realizada pelo Estado.

A vacinação contra a febre amarela segue critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações e não será realizada de forma indiscriminada. Pessoas que já receberam a dose recomendada e que possuem o registro vacinal não precisam se vacinar novamente.