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DURANTE TRÊS DIAS

Febre amarela: após óbito, Lençóis fará intensivão de vacinação

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Prefeitura de Lençóis Paulista/Divulgação
A vacinação contra a febre amarela segue critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações e não será realizada de forma indiscriminada
A vacinação contra a febre amarela segue critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações e não será realizada de forma indiscriminada

Lençóis Paulista - Após o registro de um óbito por febre amarela, divulgado nesta segunda-feira (1), a Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Saúde, anunciou a realização de "intensivão" de vacinação contra a doença entre quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, e sábado (6). A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal da população e oferecer a oportunidade para que moradores verifiquem se estão com as demais vacinas em dia.

A intensificação ocorre após a confirmação, pela Secretaria de Estado da Saúde, de um óbito por febre amarela no município. O caso é de um homem de 54 anos, sem histórico de imunização, que morreu em abril deste ano e teve o diagnóstico confirmado após conclusão da investigação epidemiológica realizada pelo Estado.

A vacinação contra a febre amarela segue critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações e não será realizada de forma indiscriminada. Pessoas que já receberam a dose recomendada e que possuem o registro vacinal não precisam se vacinar novamente.

A orientação da Secretaria de Saúde é procurar uma unidade de saúde para conferência da situação vacinal e definição da conduta adequada. Para receber atendimento, o morador deve apresentar documento com foto; cartão cidadão; e carteira de vacinação, se possuir.

O Estado de São Paulo soma dez casos da doença neste ano: oito na região do Vale do Paraíba, com cinco óbitos; um na região de Sorocaba, sem registro de morte; e um na região de Bauru, em Lençóis Paulista, que evoluiu para óbito. Os seis óbitos são de homens, com idades entre 38 e 64 anos.

Cronograma do intensivão

4 de junho (quinta-feira - feriado)

Ambulatório de Especialidades

Atendimento das 8h às 16h

5 de junho (sexta-feira)

ESF Monte Azul

ESF Ubirama

ESF Núcleo

Atendimento das 7h às 13h

6 de junho (sábado)

Todas as unidades de saúde abertas para vacinação, das 7h às 13h

Exceção: a unidade do Cecap não realizará vacinação

Quem deve receber a vacina

A vacina contra a febre amarela integra o calendário de rotina e segue as seguintes recomendações:

Crianças menores de 5 anos

1.ª dose aos 9 meses

2.ª dose aos 4 anos

Pessoas com 5 anos ou mais - Dose única

Atualmente, não há recomendação de doses de reforço para quem já recebeu a vacinação conforme o esquema vigente.

Pessoas que ainda não foram vacinadas ou possuem esquema vacinal incompleto devem procurar uma unidade de saúde para avaliação dos registros e atualização da carteira.

Orientações para grupos específicos

Pessoas com 60 anos ou mais

A vacinação deve ser precedida de avaliação individual, considerando a existência de comorbidades, doenças autoimunes, tratamentos específicos ou uso contínuo de medicamentos que possam contraindicar a aplicação da vacina.

Gestantes

A vacinação deve ser evitada durante a gravidez, salvo em situações em que o risco de exposição à doença seja superior aos possíveis riscos relacionados à imunização. A orientação deve ser avaliada pela equipe de saúde.

A febre amarela

A febre amarela é uma doença transmitida por mosquitos infectados pelo vírus. Os sintomas iniciais incluem febre de início súbito, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza.

A vacinação é a principal forma de prevenção e proteção contra casos graves da doença. A Secretaria de Saúde reforça a importância da população procurar as unidades para verificar a situação vacinal e manter o esquema de imunização atualizado.

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