Botucatu - A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) esclareceu, nesta terça-feira (2), um caso de furto qualificado que teve como vítima uma empresa do ramo de tintas localizada no município e resultou em prejuízos de cerca de 100 mil. Dois funcionários foram identificados como autores do crime, além do irmão de um deles, e parte dos produtos foi recuperada.

De acordo com a Polícia Civil, o fato ocorreu em um imóvel utilizado como depósito, situado na rua Doutor Guimarães. Segundo o apurado, a empresa identificou divergências significativas entre o estoque físico e os registros internos, envolvendo grande quantidade de produtos, como latas e baldes de tinta.

O prejuízo foi estimado em cerca de R$ 100 mil. A investigação apontou envolvimento de dois funcionários, que utilizaram veículo da empresa e teriam subtraído as mercadorias de forma gradual ao longo de semanas anteriores. O irmão de um dos funcionários era responsável pela venda da mercadoria furtada.