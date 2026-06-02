02 de junho de 2026
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EM PONGAÍ

Quatro são presos com 200 kg de drogas em veículo adulterado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar Rodoviária/Divulgação
No total, foram apreendidos 166 tijolos de maconha, além de 13 pacotes de skunk, totalizando 214 quilos de entorpecentes
No total, foram apreendidos 166 tijolos de maconha, além de 13 pacotes de skunk, totalizando 214 quilos de entorpecentes

Pongaí - Um acompanhamento policial realizado na manhã desta segunda-feira (1) terminou com a apreensão de mais de 200 quilos de drogas escondidos em compartimentos adaptados em um veículo e a prisão de quatro pessoas em flagrante na rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333), na região de Pongaí (100 quilômetros de Bauru).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava patrulhamento pela rodovia quando tentou abordar um Gol que trafegava nas proximidades do quilômetro 258. O motorista chegou a sinalizar que pararia mais à frente, mas ignorou a ordem policial.

Após fuga e acompanhamento, os policiais rodoviários conseguiram realizar um cerco e interceptar o veículo nas proximidades do trevo de Pongaí, na altura do quilômetro 245. No carro, havia quatro ocupantes, sendo dois homens e duas mulheres, que não tiveram as identidades divulgadas. Eles haviam saído de Promissão e seguiam para Ribeirão Preto.

Durante a abordagem, os agentes encontraram uma porção de cocaína escondida nas vestes de uma das passageiras. Na sequência, uma vistoria revelou que o carro tinha um compartimento usado para esconder drogas. Sob o assoalho, nas portas e na espuma dos bancos, havia 166 tijolos de maconha, além de 13 pacotes de skunk, totalizando 214 quilos.

Os policiais também constataram que o veículo circulava com as placas adulteradas. As drogas, o carro, R$ 302,00 em dinheiro e quatro celulares foram apreendidos. O caso foi registrado como tráfico de drogas, adulteração de sinal de veículo automotor e apreensão de veículo. Os quatro detidos permaneceram à disposição da Justiça.

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