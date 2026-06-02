Pongaí - Um acompanhamento policial realizado na manhã desta segunda-feira (1) terminou com a apreensão de mais de 200 quilos de drogas escondidos em compartimentos adaptados em um veículo e a prisão de quatro pessoas em flagrante na rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333), na região de Pongaí (100 quilômetros de Bauru).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava patrulhamento pela rodovia quando tentou abordar um Gol que trafegava nas proximidades do quilômetro 258. O motorista chegou a sinalizar que pararia mais à frente, mas ignorou a ordem policial.

Após fuga e acompanhamento, os policiais rodoviários conseguiram realizar um cerco e interceptar o veículo nas proximidades do trevo de Pongaí, na altura do quilômetro 245. No carro, havia quatro ocupantes, sendo dois homens e duas mulheres, que não tiveram as identidades divulgadas. Eles haviam saído de Promissão e seguiam para Ribeirão Preto.