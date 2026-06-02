Iacanga - Após investigações conduzidas pela Polícia Civil, um jovem de 21 anos apontado como autor da tentativa de homicídio de um suspeito de furtar a residência de um familiar dele, em abril deste ano, em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), foi preso nesta segunda-feira (1), em Bauru, pela Polícia Militar (PM). Ele permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.

De acordo com o registro policial, na noite do dia 6 de abril, ele teria esfaqueado A.B.M. pelas costas, em uma rua no bairro Estância Iacanga, na frente do pai dele, dizendo que, se não morresse, retornaria para atirar nele. A motivação, segundo o BO, seria um furto supostamente cometido pela vítima horas antes na casa de um familiar do autor.

O homem ferido foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa da cidade. Em razão da gravidade da perfuração, que atingiu uma região entre o coração e o ombro esquerdo, ele foi transferido para um hospital em Bauru, onde permaneceu internado na UTI.