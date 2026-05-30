E o mais importante neste processo de "desjudicialização" no ambiente evolutivo do judiciário, estão as Câmaras Arbitrais privadas, que funcionam hoje como a principal alternativa global ao Poder Judiciário para a resolução de conflitos complexos, sendo amplamente valorizadas por corporações, governos e setores técnicos. No entanto, a sua aceitação pela sociedade atual varia drasticamente, porque é altamente prestigiada no ambiente corporativo e internacional, mas permanece distante ou desconhecida do cidadão comum ainda. Isso é um fato relevante que será corrigido em breve.

As câmaras arbitrais deixaram de ser apenas um "plano B" e passaram a liderar a resolução de disputas em setores estratégicos. Grandes disputas corporativas, como as utilizadas em fusões e aquisições (M&A), em quebras de contratos de energia, na infraestrutura ou na construção civil, já a preferem, e países como o Brasil consolidaram-se como potências globais nesse setor, com instituições como o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), a Câmara do Mercado (CAM-B3), pois com o Comércio Internacional e Geopolítica atual, diante de sanções econômicas e mudanças abruptas em tarifas alfandegárias, as empresas usam a arbitragem internacional para resolver impasses de forma neutra, sem depender das cortes estatais de um país específico.

E temos tambem no interior, como exemplo, a Câmara de Mediação e Arbitragem de Ribeirão Preto (CMARP), fundada em 2016, e que representa a forte descentralização e a interiorização da arbitragem, conectando muito bem ao agronegócio e a médios/pequenos litígios contratuais na região sudeste, está credenciada, de acordo com o Provimento nº 2.348/16, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, perante o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), e, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Minas Gerais (CCMA-MG-BRASIL), ela é formalmente credenciada junto ao TJMG por meio do seu Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec). Esse credenciamento permite que a câmara atue em cooperação com o tribunal para homologar acordos e desafogar a justiça estatal.