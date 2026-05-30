A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou nesta terça-feira (26) a primeira reunião do grupo de trabalho da 14ª Semana Municipal do Hip Hop de Bauru. O encontro reuniu representantes da comunidade hip hop da cidade e servidores da Secretaria para iniciar oficialmente os trabalhos de organização da edição de 2026. Durante a reunião, os participantes fizeram um balanço da última edição da Semana Municipal do Hip Hop, realizada em novembro de 2025, destacando os pontos positivos que devem ser mantidos e os aspectos que precisam ser revistos e aprimorados para este ano.

O grupo de trabalho já iniciou a construção do calendário de atividades da Semana, que será realizada entre os dias 6 e 15 de novembro. A programação deverá contar com ações formativas em escolas e espaços públicos, além das tradicionais batalhas, apresentações culturais e shows ligados à cultura hip hop.

Outro tema debatido foi a preparação do edital de chamamento para artistas, que começará a ser elaborado pela Secretaria de Cultura nos próximos dias, em diálogo com as demandas apresentadas pela comunidade hip hop local. A proposta é garantir maior antecedência no lançamento do edital e ampliar a participação dos artistas da cidade.