Os fãs da eterna rainha da 'sofrência' já têm encontro marcado neste sábado no Alameda Hall. A casa recebe um emocionante tributo à cantora Marília Mendonça, em uma noite que promete muita música, emoção e grandes sucessos que marcaram gerações.
E quem ficará com a responsabilidade dessa apresentação é a talentosa Nanda Guering, já conhecida do público de Bauru e região por sua voz potente e muita energia. Uma noite que promete hits como "Infiel", "Sentimento Louco", "De quem é a culpa", "Amante não tem lar", "Todo mundo menos você", "Como faz com ela", "Supera", "Troca de calçada", "Quero você do jeito que quiser" e muitos outros.
SERVIÇO
O show em tributo à Marília Mendonça será realizado neste sábado (30/05), a partir das 20h, no Alameda Hall. Couvert artístico: R$ 39,90 (1.º lote), R$ 44,90 (2.º lote) e R$ 49,90 (3.º lote).
Ingressos no próprio Alameda ou no site ingressosalameda.com.br. O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.