Os fãs da eterna rainha da 'sofrência' já têm encontro marcado neste sábado no Alameda Hall. A casa recebe um emocionante tributo à cantora Marília Mendonça, em uma noite que promete muita música, emoção e grandes sucessos que marcaram gerações.

E quem ficará com a responsabilidade dessa apresentação é a talentosa Nanda Guering, já conhecida do público de Bauru e região por sua voz potente e muita energia. Uma noite que promete hits como "Infiel", "Sentimento Louco", "De quem é a culpa", "Amante não tem lar", "Todo mundo menos você", "Como faz com ela", "Supera", "Troca de calçada", "Quero você do jeito que quiser" e muitos outros.

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