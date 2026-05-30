Três adolescentes de 17 anos foram apreendidos suspeitos de assaltar, com um simulacro de arma de fogo, um posto de combustíveis em Botucatu (100 km de Bauru), na madrugada deste sábado (30). Com eles foram encontrados R$ 552,00 em dinheiro e três aparelhos celulares. Também indicaram o local onde haviam escondido o objeto utilizado na ação, um simulacro de arma de fogo.

Durante a madrugada deste sábado, equipes da Ronda Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Botuvcatu, realizavam um patrulhamento preventivo e ostensivo quando tomaram conhecimento de um roubo ocorrido em um posto de combustíveis localizado na Rodovia Castelinho. Três indivíduos teriam rendido o frentista, com um objeto semelhante a uma arma de fogo e subtraído determinada quantia em dinheiro, fugindo em seguida a pé.

Com base nas características dos envolvidos e nas imagens do sistema de monitoramento, as equipes municipais e a Polícia Militar intensificaram o patrulhamento na região e localizaram três suspeitos com características compatíveis. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir. Dois deles foram detidos, enquanto o terceiro conseguiu escapar por uma área de mata e logo depois foi apreendido pela PM.