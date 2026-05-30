A banda Sepultura, formada por Derrick Green, Paulo Xisto, Andreas Kisser e Greyson Nekrutma, anunciou o último show da carreira em São Paulo. O grupo mineiro se apresenta na Mercado Livre Arena Pacaembu no dia 7 de novembro. A venda de ingressos será pela Ticketmaster, mas os valores não foram divulgados. Também não há informações sobre em qual data os tíquetes serão disponibilizados. O show faz parte da turnê "Celebrating Life Through Death" e tem produção da Live Nation.
Em abril, o quarteto lançou seu último disco. O EP "The Cloud of Unknowing" é composto por quatro canções, que totalizam 17 minutos. São elas "Beyond the Dream", "All Souls Rising", "Sacred Books" e "The Place". O trabalho foi anunciado em setembro de 2025.
Fundado na década de 1980, o Sepultura lançou 15 discos. O grupo alcançou o estrelato com o álbum "Roots" (1996), que deu destaque ao heavy metal e inovou ao trazer para o gênero a participação dos indígenas xavantes.