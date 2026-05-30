30 de maio de 2026
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SÁBADO E DOMINGO

Secretaria de Cultura realiza a Mostra Independente de Dança

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza a Mostra Independente de Dança 2026, neste sábado (30) e domingo (31), no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves'. Nos dois dias, o início será às 19h. A organização é da Coordenadoria de Políticas Públicas de Ensino às Artes - antiga Divisão de Ensino às Artes (DEA). Os ingressos devem ser retirados antecipadamente, de forma online, com limite de um ingresso por pessoa.

Ao todo, serão apresentadas 28 coreografias de escolas de dança, academias, grupos e bailarinos independentes, em diversas modalidades.

No sábado, se apresentam o Ballet Art Sheila do Valle, Centro de Dança Giracorpo, Davi Pereira, DEA, Grupo Independente, Grupo Moving, Méhira Shams, Plié Escola de Dança, Sérgio Matos, Sigma Escola de Dança, Slim Concept, Studio de Dança Florescer e Studio de Dança Pés em Movimento.

Já no domingo, se apresentam a Democratie Studio de Dança, DEA, Espaço Arte, Núcleo Quintessência, Paulo Hissashi e Street Star.

A Mostra é um evento de estímulo ao estudo e à experiência de criação da dança com os artistas bailarinos de Bauru, com o objetivo de incentivar novas experiências aos artistas.

SERVIÇO

Evento - Mostra Independente de Dança 2026
Data - 30/5 (sábado) e 31/5 (domingo), às 19h
Local - Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves' - Avenida Nações Unidas, 8-9 - Centro
Entrada gratuita - retirada de ingressos online, para o sábado em https://lets.events/e/30-05-2026-mostra-independente-de-danca-2026/ e para o domingo em https://lets.events/e/31-05-2026-mostra-independente-de-danca-2026/

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