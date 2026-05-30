Uma das principais representantes do stand up comedy feminino no Brasil, a humorista Bruna Louise desembarca em Bauru no próximo dia 7 de junho para apresentar o espetáculo inédito "Meus 15 Anos", no Teatro Municipal de Bauru. A apresentação integra a nova turnê nacional da artista, que celebra seus 15 anos de trajetória nos palcos do humor.
Conhecida pelo estilo ácido, direto e sem filtros, Bruna conquistou espaço entre os maiores nomes da comédia nacional ao transformar temas do cotidiano, relacionamentos e vivências femininas em textos carregados de autenticidade e identificação. Ao longo da carreira, a humorista acumulou milhões de seguidores nas redes sociais, sessões lotadas em diversas cidades do país e projetos em plataformas digitais e streaming.
Depois do sucesso da turnê "O Que Passa na Cabeça Dela", Bruna retorna aos teatros em 2026 com um espetáculo totalmente inédito, prometendo um show ainda mais afiado, provocador e interativo. Em "Meus 15 Anos", a artista mergulha em histórias pessoais, situações do cotidiano, autoestima, vida adulta e as experiências de uma mulher contemporânea que não tem medo de dizer o que pensa. O espetáculo mistura textos autorais, improvisos e interação constante com a plateia.
O título da nova turnê também faz referência à própria trajetória artística da comediante, que transforma os 15 anos de carreira em uma espécie de "festa de debutante" bem-humorada e simbólica. A proposta reforça a conexão pessoal do espetáculo, que promete arrancar gargalhadas ao mesmo tempo em que provoca identificação e reflexão no público.
Reconhecida pelo humor irreverente e pela forma espontânea com que aborda temas considerados tabus, Bruna Louise se consolidou como um dos nomes mais populares do stand up brasileiro nos últimos anos. Seus vídeos acumulam milhões de visualizações na internet, além de especiais e conteúdos de grande repercussão nas plataformas digitais.
SERVIÇO
A apresentação em Bauru acontece no dia 7 de junho, no Teatro Municipal, com classificação indicativa de 16 anos. O evento conta com apoio do Jornal da Cidade e JCNET. Os ingressos podem ser adquiridos no Flipper Lanches ou de forma on-line pelo site ingressodigital.com.br . Informações pelo telefone (14) 99883-5545.