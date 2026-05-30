Uma das principais representantes do stand up comedy feminino no Brasil, a humorista Bruna Louise desembarca em Bauru no próximo dia 7 de junho para apresentar o espetáculo inédito "Meus 15 Anos", no Teatro Municipal de Bauru. A apresentação integra a nova turnê nacional da artista, que celebra seus 15 anos de trajetória nos palcos do humor.

Conhecida pelo estilo ácido, direto e sem filtros, Bruna conquistou espaço entre os maiores nomes da comédia nacional ao transformar temas do cotidiano, relacionamentos e vivências femininas em textos carregados de autenticidade e identificação. Ao longo da carreira, a humorista acumulou milhões de seguidores nas redes sociais, sessões lotadas em diversas cidades do país e projetos em plataformas digitais e streaming.

Depois do sucesso da turnê "O Que Passa na Cabeça Dela", Bruna retorna aos teatros em 2026 com um espetáculo totalmente inédito, prometendo um show ainda mais afiado, provocador e interativo. Em "Meus 15 Anos", a artista mergulha em histórias pessoais, situações do cotidiano, autoestima, vida adulta e as experiências de uma mulher contemporânea que não tem medo de dizer o que pensa. O espetáculo mistura textos autorais, improvisos e interação constante com a plateia.