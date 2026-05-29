O Hospital Unimed Bauru realizou, na manhã desta sexta(29), o 14º Simpósio de Enfermagem, reunindo profissionais da saúde em uma programação voltada ao tema “O paciente como centro do cuidado”.

O evento aconteceu no Centro de Estudos do Hospital Unimed de Bauru (CEHUB) e promoveu uma manhã de aprendizado, troca de experiências e reflexões sobre práticas assistenciais humanizadas, desenvolvimento profissional e comunicação no ambiente da saúde.

O simpósio reforçou o compromisso do Hospital Unimed Bauru com a excelência clínica, a valorização dos profissionais e a humanização do cuidado, pilares que fazem da instituição uma referência em atendimento médico-hospitalar na região. VEJA AS FOTOS DO EVENTO ABAIXO: