Lins - A Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Lins (102 quilômetros de Bauru), localizou e prendeu, nesta quarta-feira (27), na cidade de São Paulo, um homem de 21 anos integrante de organização criminosa que praticava roubos a residências no estado de São Paulo, sendo dois destes crimes registrados em Lins no meses de fevereiro e abril deste ano.

Durante as investigações, 12 pessoas foram presas e roubos ocorridos nas regiões de Lins, Botucatu e Santa Fé do Sul foram esclarecidos. Com a prisão mais recente, segundo a Polícia Civil, todos os integrantes do grupo que foram identificados estão presos e responderão pelos crimes de roubo e organização criminosa.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, trabalho de apuração conduzido pela DIG, em conjunto com o Centro de Inteligência Policial da Delegacia Seccional de Polícia e Dise de Lins, levou à identificação dos membros do grupo criminoso, residentes nas cidades paulistas de Embu das Artes e Taboão da Serra.