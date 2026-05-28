Lins - A Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Lins (102 quilômetros de Bauru), localizou e prendeu, nesta quarta-feira (27), na cidade de São Paulo, um homem de 21 anos integrante de organização criminosa que praticava roubos a residências no estado de São Paulo, sendo dois destes crimes registrados em Lins no meses de fevereiro e abril deste ano.
Durante as investigações, 12 pessoas foram presas e roubos ocorridos nas regiões de Lins, Botucatu e Santa Fé do Sul foram esclarecidos. Com a prisão mais recente, segundo a Polícia Civil, todos os integrantes do grupo que foram identificados estão presos e responderão pelos crimes de roubo e organização criminosa.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, trabalho de apuração conduzido pela DIG, em conjunto com o Centro de Inteligência Policial da Delegacia Seccional de Polícia e Dise de Lins, levou à identificação dos membros do grupo criminoso, residentes nas cidades paulistas de Embu das Artes e Taboão da Serra.
Recentemente, cinco homens e uma mulher suspeitos de envolvimento em um roubo a residência ocorrido em Lins, no Jardim Arapuã, na madrugada do último dia 24 de fevereiro, foram presos.
Na ocasião, quatro criminosos invadiram o imóvel, pulando o muro, e aguardaram a saída dos moradores para a área externa, momento em que as vítimas foram rendidas e tiveram seus bens subtraídos mediante ameaça com duas armas de fogo.
Após o crime, a Polícia Civil iniciou os trabalhos de investigação e, com o auxílio do Centro Integrado de Monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM), identificou possíveis veículos utilizados na ação.
"Durante as investigações, foi possível verificar que os autores praticaram roubos em outras cidades do Estado, como, por exemplo, na cidade de Santa Fé do Sul, onde utilizaram o mesmo modo de ação para realizar as subtrações", explicou a corporação, em nota.
"Parte do grupo criminoso também retornou a Lins e praticou outro crime de roubo a residência na região central da cidade, em 11 de abril, ocasião em que foram presos em flagrante após perseguição realizada pela Polícia Militar", complementa.
Na continuidade do monitoramento do restante do grupo, os policiais civis identificaram a presença deles na cidade de Botucatu, onde eles acabaram presos no último dia 5 de maio na posse do veículo e de uma arma utilizados no crime cometido em fevereiro, em Lins.