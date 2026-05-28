Ibitinga - A fé que movimenta gerações, transforma ruas em obras de arte e mantém viva a identidade cultural de Ibitinga (90 quilômetros de Bauru) agora ganha espaço em uma exposição inédita no Museu Municipal Duílio Galli, também conhecido como Museu do Bordado. A mostra estará aberta ao público todos os dias, até 4 de junho, das 9h às 16h, e, no dia de Corpus Christi, das 8h às 15h. “Ibitinga: Palco da Fé” convida moradores e visitantes a mergulharem na história das tradições religiosas que moldaram a vida social, cultural e artística do município ao longo das décadas.

A exposição reúne pesquisa histórica, documentos, relatos, objetos e referências visuais que ajudam o público a compreender como celebrações como a Via Sacra, o Corpus Christi e as tradicionais quermesses se tornaram símbolos da identidade ibitinguense. A iniciativa também reforça o papel do Museu como espaço de preservação do patrimônio imaterial da cidade.

Segundo a historiadora e curadora da exposição, Júlia Mergulhão Estronioli, o projeto busca ampliar o olhar sobre manifestações que vão além do aspecto religioso. “A exposição mostra como a fé ajudou a organizar a vida comunitária de Ibitinga ao longo do tempo. Essas celebrações revelam memórias afetivas, relações sociais, produção artística e até a própria construção da identidade cultural da cidade”, afirma.