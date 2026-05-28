28 de maio de 2026
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RESGATE NA PISTA

Bugio resgatado no aeroporto de Bauru passa por exames

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Zoológico Municipal

O macaco bugio-ruivo que apareceu no Aeroporto Internacional Moussa Tobias (Bauru/Arealva), em Bauru, e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no fim da tarde desta quarta-feira (27), passou por exames no Zoológico Municipal.

Trata-se de um macho adulto. A equipe veterinária do zoológico realizou exames físicos e de imagem e, até o momento, o animal aparenta estar saudável. “No entanto, os profissionais aguardam os resultados de outros exames complementares para verificar a possível presença de doenças antes de definir os próximos procedimentos”, informou, em nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal.

“A previsão de soltura dependerá da conclusão da avaliação clínica, da confirmação de que o animal está em condições adequadas para retorno seguro à natureza e também da análise e autorização da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil).”

Macaco sendo pesado no Zoo
Macaco sendo pesado no Zoo
Macaco na jaula, logo após ser resgatado
Macaco na jaula, logo após ser resgatado

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