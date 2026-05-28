O macaco bugio-ruivo que apareceu no Aeroporto Internacional Moussa Tobias (Bauru/Arealva), em Bauru, e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no fim da tarde desta quarta-feira (27), passou por exames no Zoológico Municipal.

Trata-se de um macho adulto. A equipe veterinária do zoológico realizou exames físicos e de imagem e, até o momento, o animal aparenta estar saudável. “No entanto, os profissionais aguardam os resultados de outros exames complementares para verificar a possível presença de doenças antes de definir os próximos procedimentos”, informou, em nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal.

“A previsão de soltura dependerá da conclusão da avaliação clínica, da confirmação de que o animal está em condições adequadas para retorno seguro à natureza e também da análise e autorização da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil).”