A deputada estadual Marina Helou (PSB) está em Bauru visitando entidades socioassistenciais e concedeu entrevista ao JCNET nesta quinta-feira (28). Durante a conversa, abordou temas como primeira infância, meio ambiente, inclusão, saúde mental e os impactos do uso excessivo de celulares por crianças e adolescentes. Marina está em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo e é autora de sete leis estaduais, entre elas a Política Estadual pela Primeira Infância, a Lei Criança Primeiro, a Política Estadual do Manejo do Fogo, a lei que proíbe uso de celulares em escolas no estado e a coautoria da política de distribuição gratuita de medicamentos à base de canabidiol. É pré-candidata a deputada federal.

Autora da Lei Estadual nº 18.058, de 5 de dezembro de 2024, que ampliou as restrições ao uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos nas escolas públicas e privadas paulistas, a deputada afirmou que a proposta nasceu após perceber os impactos do excesso de telas no ambiente escolar. Segundo Marina, a motivação para criar a legislação surgiu durante visitas a escolas. Ela relatou que ficou impressionada ao perceber o silêncio durante os recreios, mesmo com centenas de alunos presentes. “As crianças estavam todas no celular, isoladas ou em pequenos grupos, sem interação”, afirmou.

A parlamentar destacou que, ao aprofundar os estudos sobre o tema, identificou efeitos negativos não apenas no desenvolvimento social e emocional dos estudantes, mas também na aprendizagem. Ela citou a queda nos indicadores educacionais, o aumento de casos de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes e o crescimento de crimes virtuais envolvendo menores.