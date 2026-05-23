23 de maio de 2026
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Feira das Nações 2026 - Dia 2: 135 anos de Pederneiras

Por Vinicius Pereira |
| Tempo de leitura: < 1 min
Lucas DiFlora
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Lucas DiFlora

O segundo dia da Feira das Nações de Pederneiras foi marcado por muita música e solidariedade! O público curtiu shows de bandas locais e da CPM 22, além de prestigiar a praça de alimentação, cuja renda será revertida para importantes instituições do município. VEJA TODAS AS FOTOS ABAIXO:

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