Há um adágio que diz "Só o trabalho produz riqueza", mas no Brasil cerca de 90 milhões recusam carteira assinada para não perder o auxílio social. Mas Lula, objetivando dividendos políticos para se reeleger mais uma vez, quer adotar a escala 5-2 (semana com 5 dias de trabalho por dois de folga) quando precisamos melhorar a nossa economia e isto se consegue com trabalho. As maiores economias do mundo, EUA e China, cresceram trabalhando mais.