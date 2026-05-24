A Associação Pró-Música de Bauru (Allegro) realiza, entre os meses de maio e julho, o Allegro LAB - Desenvolvendo sua carreira musical, um ciclo de encontros gratuitos voltados à capacitação e desenvolvimento de músicos da cidade.
A programação acontece no auditório do Teatro Municipal de Bauru e reúne profissionais convidados para compartilhar conhecimentos práticos sobre o mercado musical.
A proposta é ir além da formação artística, abordando temas essenciais para a construção de carreira, como gestão, comunicação e elaboração de projetos. O primeiro encontro acorre no dia 27 de maio, às 19h40, com uma roda de conversa de abertura, promovendo integração e escuta entre os participantes. Nos encontros seguintes, o público terá acesso a conteúdos específicos com convidados.
No dia 17 de junho, às 19h30, a profissional Camila Serra conduz o módulo sobre gestão de carreira. Já no dia 23 de junho, às 19h30, a jornalista e assessora de comunicação e imprensa Camila Corrêa apresenta o módulo de comunicação.
Encerrando o ciclo, no dia 7 de julho, às 19h30, Celso Zonta e Paulo Maia conduzem o módulo sobre elaboração de projetos.
Segundo a organização, o objetivo é criar um espaço de capacitação, acolhimento e troca entre músicos, contribuindo para o fortalecimento da cena cultural local e para o desenvolvimento profissional dos participantes.
De acordo com a presidente da associação, Marisa Meira, a iniciativa faz parte de um movimento contínuo de fortalecimento institucional.
"Apesar dos muitos desafios que temos enfrentado desde a nossa fundação, temos conquistado importantes vitórias. O sucesso das três edições do Bauru Jazz Festival, o reconhecimento da Allegro como ponto de cultura, a aprovação de projetos de associados em editais, o crescimento do número de participantes e o engajamento nas redes sociais demonstram esse avanço. Isso nos motiva a ampliar nossas ações culturais, fortalecer a rede Cultura Viva e promover o acesso à música como ferramenta de transformação social, formação e cidadania."
A associação reúne músicos, cantores, compositores, maestros e amantes da música, formando uma rede diversa e ativa que trabalha pela valorização da produção musical local.
Desde sua fundação, a Allegro tem apoiado artistas na participação em editais de fomento à cultura e promovido eventos como o Bauru Jazz Festival, que em 2026 chega à sua quarta edição.
Para este ano, além do Allegro LAB, a associação também implementa o projeto Polo Sonoro, que tem como objetivo promover, por meio de workshops, a interação entre músicos consagrados nacionalmente e artistas locais, incentivando o desenvolvimento artístico e educativo.
SERVIÇO
• 27/5 - 19h40 | Roda de conversa
• 17/6 - 19h30 | Gestão de carreira - Camila Serra
• 23/6 - 19h30 | Comunicação - Camila Corrêa
• 7/7 - 19h30 | Projetos - Celso Zonta e Paulo Maia
Local: Auditório do Teatro Municipal de Bauru
Inscrições: via link https://forms.gle/mHpdLKYcGUgnTpwj9
Instagram: https://www.instagram.com/allegro.associacao.musica/
PROFISSIONAIS DO CURSO
Camila Corrêa é jornalista, assessora de comunicação e Imprensa, mediadora de clube de leitura. Ela é mãe solo e atípica, voluntária na causa do autismo e da mulher, possui a agência Ka Inova de Comunicação, é idealizadora do Elas Clubes de Leitura e atua com projetos culturais e educativos em prol da inclusão.
Camila Roberta Muniz Serra Maiello, doutora em mídia e Tecnologia (Faac Unesp Bauru). Mestre em Engenharia de Produção (FEB Unesp Bauru). Graduada em serviço social (ITE Bauru), pós-graduada em gestão empresarial (ITE Bauru) e pós-graduada em docência do ensino superior (Senac São Paulo). Intercâmbio em Empreendedorismo realizado na Babson College (Boston, USA). Professora e supervisora do Núcleo de Extensão no Centro Universitário de Bauru (ITE).
Celso Zonta, Psicólogo, doutor em psicologia social, professor da Unesp aposentado, produtor cultural, compositor, militante na área cultural, elaborador de projetos na área da música, ganhador de prêmios de PROAC, PEC, PNAB, Sesc, etc., curador do Bauru Jazz Festival, idealizador da Allegro - Associação Pró Música de Bauru, sócio fundador e secretário da Allegro.
Paulo Maia, músico, arranjador, compositor e produtor cultural, com 30 anos de carreira e quatro álbuns gravados, militante ativo em políticas culturais, ganhador de prêmios na área da música como Proacs, Pecs e festivais, idealizador e curador do Bauru jazz Festival, Camjazz e Polo Sonoro. Também é sócio fundador e tesoureiro da Associação Pró Música de Bauru.