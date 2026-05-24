A Associação Pró-Música de Bauru (Allegro) realiza, entre os meses de maio e julho, o Allegro LAB - Desenvolvendo sua carreira musical, um ciclo de encontros gratuitos voltados à capacitação e desenvolvimento de músicos da cidade.

A programação acontece no auditório do Teatro Municipal de Bauru e reúne profissionais convidados para compartilhar conhecimentos práticos sobre o mercado musical.

A proposta é ir além da formação artística, abordando temas essenciais para a construção de carreira, como gestão, comunicação e elaboração de projetos. O primeiro encontro acorre no dia 27 de maio, às 19h40, com uma roda de conversa de abertura, promovendo integração e escuta entre os participantes. Nos encontros seguintes, o público terá acesso a conteúdos específicos com convidados.