O FIP - Festival Internacional de Poesia "Palabra en el mundo" - é um evento poético aberto. Seu objetivo é promover a paz, a solidariedade e a justiça social por meio de leituras asimultâneas e atividades artísticas em centenas de cidades ao redor do mundo. Teve início em 2007 como uma iniciativa conjunta do Festival Internacional de Poesia de Havana, do Projeto Cultural Internacional SUR e da revista Isla Negra. O festival acontece principalmente durante o mês de maio.
Em Bauru, o "Palabra en el Mundo" chegou ao Expressão Poética em 2014 por Eric Schmitt. Desde então, todo o mês de maio o grupo realiza em nossa cidade um Sarau em nome da Paz! Neste ano de 2016, a "Academia Bauruense de Letras" liderada por Olynda Aparecida Bassan Franco, idealizou um evento especial, agregando grupos literários onde "Oficina da Palavra" coordenado pela acadêmica Cecília de Lara, "Expressão Poética" e ÍBARÉ ÍKÓSÉ apresentarão música, poesia e arte que falem da paz!
Com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a XX Edição do Festival Internacional "Palabra en el Mundo" será apresentado na Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu, na avenida Nações Unidas, 8-9, no próximo dia 28, a partir das 19h30.