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28 DE MAIO

Show de Duo de Varanda marca lançamento de livro em Bauru

Por Márcia Duran | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Duo de Varanda se apresenta na próxima quinta, dia 28
Duo de Varanda se apresenta na próxima quinta, dia 28

Com repertório de MPB focado nas sonoridades do sertão, o Duo de Varanda se apresenta na próxima quinta-feira, dia 28 de maio, às 20h, na rua Maria Cecília de Oliveira Maciel, 1-13, Jardim Colonial, em Bauru, durante o lançamento do livro "O fabuloso inventário de Brasinha - e as memórias de um grande sertão", assinado pela escritora Stella Ramos. A autora e também cantora fará, ao lado do sanfoneiro Rafael Cabello, um pocket show que integra a programação especial da Editora Mireveja em celebração aos 70 anos de "Grande sertão: veredas", de João Guimarães Rosa.

A obra de Stella Ramos retrata José Oswaldo dos Santos, o Brasinha, considerado um dos principais guardiões da memória do sertão rosiano. Morador de Cordisburgo (MG), cidade natal de João Guimarães Rosa, ele mantém espaço onde reúne milhares de objetos, fotografias, instrumentos musicais, brinquedos, rádios e peças ligadas ao imaginário sertanejo e à obra do escritor mineiro.

A partir da convivência, de entrevistas e da escuta das histórias de Brasinha, a escritora constrói uma narrativa situada entre relato biográfico, literatura e invenção poética. Dialogando com o universo retratado no livro e com as paisagens poéticas do sertão mineiro, o Duo de Varanda apresentará canções como "Desenredo", composição de Paulo César Pinheiro e Dorival Caymmi, cujo título remete diretamente ao conto homônimo de Guimarães Rosa. Fazem parte da trilha sonora também "Gente Humilde", de Chico Buarque; "Lamento Sertanejo", de Dominguinhos e gravada por Gilberto Gil; "Cheiro de Mato", de Fátima Guedes; assim como "Cuitelinho"; "Boiadeiro Errante", "Triste Berrante", "Viola Quebrada" e "Folia", por exemplo.

Antes da apresentação musical, haverá um bate-papo com Stella Ramos sobre a obra de Guimarães Rosa, considerado um dos maiores escritores brasileiros, e Brasinha, seu 'guardião'. A programação é gratuita.

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