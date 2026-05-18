A artista plástica bauruense Marly Jacó Hessel inaugura nesta terça-feira (19), às 20h, a exposição “O Sagrado”, no Templo Bar, no Centro de Bauru. A mostra ficará aberta para visitação gratuita até 13 de junho, sempre a partir das 19h30.

Formada em Artes pela Unesp/FAAC de Bauru, turma de 1989, Marly iniciou sua trajetória artística antes mesmo da graduação, trabalhando com artesanato e desenvolvendo oficinas em comunidades, além de trabalhos na rede pública de ensino. Posteriormente, mudou-se para Santa Catarina, onde permaneceu por 25 anos difundindo sua produção artística em diversas cidades da região Sul do país.

De volta ao interior paulista, a artista criou o projeto Espaço Zen, localizado no bairro Paturis, às margens do Rio Tietê, em Pederneiras. O local abriga sua galeria de arte e funciona também como espaço de criação, onde Marly desenvolve obras a partir de diferentes materiais, muitos deles encontrados na natureza e recolhidos com a colaboração de moradores da região.