Um caso de extrema crueldade contra animal causou indignação entre moradores de Garça e região neste sábado (16). Um rapaz de 21 anos foi preso pela Polícia Civil acusado de matar um gato após espancá-lo, assar o animal em uma churrasqueira e, posteriormente, fatiar a carne. Segundo as informações iniciais apuradas, a Polícia Civil tomou conhecimento do caso e iniciou diligências para identificar o suspeito. Após o trabalho investigativo, o homem foi localizado e conduzido à Central de Polícia Judiciária de Marília, onde a ocorrência e a prisão estavam sendo apresentadas pelas autoridades policiais, que pediram a prisão preventiva dele.

A brutalidade do caso provocou forte repercussão nas redes sociais e revolta entre moradores e defensores da causa animal. O crime deverá ser investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência e confirmar os detalhes envolvendo os maus-tratos e a morte do animal, que teria ocorrida em um condomínio de alto padrão.

Mais informações oficiais sobre o caso devem ser divulgadas pelas autoridades nas próximas horas.