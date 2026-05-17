Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado na região central de Bauru, neste sábado (16), após ser contido por populares acusado de furtar fios elétricos de um escritório localizado na rua Agenor Meira. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), policiais militares deixavam a base operacional para iniciar patrulhamento ostensivo e preventivo pelo Centro da cidade quando foram abordados por pessoas que informaram terem detido um suspeito nas proximidades do Escritório de Fiscal.

A equipe se deslocou até o endereço indicado e encontrou o homem ao lado de uma mochila contendo diversos fios elétricos e ferramentas utilizadas para corte desse tipo de material. O suspeito já é conhecido nos meios policiais por crimes patrimoniais. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em revista pessoal. No entanto, segundo a polícia, o homem confessou ter furtado os fios elétricos do imóvel e afirmou que pretendia vender o material para conseguir dinheiro para se alimentar. Ele também assumiu a posse das ferramentas apreendidas.

Ainda conforme o registro policial, devido ao receio de fuga e à postura considerada pouco colaborativa durante a abordagem, os policiais utilizaram algemas. O cidadão foi encaminhado ao Plantão Policial, onde reiterou a confissão e declarou ser usuário de crack há vários anos. Ele informou ainda que vive em situação de rua na região central de Bauru. Após ser informado de seus direitos constitucionais, optou por permanecer em silêncio quanto a outras declarações e afirmou não ter sofrido qualquer tipo de agressão física ou moral durante a ocorrência.