Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado na região central de Bauru, neste sábado (16), após ser contido por populares acusado de furtar fios elétricos de um escritório localizado na rua Agenor Meira. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), policiais militares deixavam a base operacional para iniciar patrulhamento ostensivo e preventivo pelo Centro da cidade quando foram abordados por pessoas que informaram terem detido um suspeito nas proximidades do Escritório de Fiscal.
A equipe se deslocou até o endereço indicado e encontrou o homem ao lado de uma mochila contendo diversos fios elétricos e ferramentas utilizadas para corte desse tipo de material. O suspeito já é conhecido nos meios policiais por crimes patrimoniais. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em revista pessoal. No entanto, segundo a polícia, o homem confessou ter furtado os fios elétricos do imóvel e afirmou que pretendia vender o material para conseguir dinheiro para se alimentar. Ele também assumiu a posse das ferramentas apreendidas.
Ainda conforme o registro policial, devido ao receio de fuga e à postura considerada pouco colaborativa durante a abordagem, os policiais utilizaram algemas. O cidadão foi encaminhado ao Plantão Policial, onde reiterou a confissão e declarou ser usuário de crack há vários anos. Ele informou ainda que vive em situação de rua na região central de Bauru. Após ser informado de seus direitos constitucionais, optou por permanecer em silêncio quanto a outras declarações e afirmou não ter sofrido qualquer tipo de agressão física ou moral durante a ocorrência.
A autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante por furto qualificado, crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, do Código Penal. Os fios elétricos e as ferramentas utilizadas no crime foram apreendidos, enquanto o material furtado foi devolvido ao representante legal da vítima.
A perícia técnica no local não pôde ser realizada porque funcionários já executavam os reparos e o restabelecimento da rede elétrica quando a ocorrência foi apresentada. Durante os trabalhos de manutenção no imóvel, funcionários localizaram ainda outra mochila contendo parte de objetos furtados anteriormente de um homem identificado como Thiago, que teve os bens devolvidos após conferência do material recuperado.