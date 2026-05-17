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OPINIÃO

Ancelotti e o hexa

Por Humberto Schuwartz Soares |
| Tempo de leitura: < 1 min
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Desde a Copa no Catar que Thiago Silva não consta da lista dos convocados para a Copa de 2026, inclusive por Carlo Ancelotti.

Ele não precisava ser testado, suas qualidades são inquestionáveis por todo amante do futebol.

Cinquenta e cinco foram os jogadores relacionados para a Copa do Mundo de 2026. Desta vez Ancelotti lembrou do "O Monstro", mas dos 55 só 26 irão à Copa.

Se Ancelotti tiver juízo e quiser ser campeão, serão Thiago mais 25. Fecho os olhos e vejo Thiago Silva erguendo a taça do Brasil Hexacampeão.

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