Desde a Copa no Catar que Thiago Silva não consta da lista dos convocados para a Copa de 2026, inclusive por Carlo Ancelotti.

Ele não precisava ser testado, suas qualidades são inquestionáveis por todo amante do futebol.

Cinquenta e cinco foram os jogadores relacionados para a Copa do Mundo de 2026. Desta vez Ancelotti lembrou do "O Monstro", mas dos 55 só 26 irão à Copa.