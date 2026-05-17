Desde a Copa no Catar que Thiago Silva não consta da lista dos convocados para a Copa de 2026, inclusive por Carlo Ancelotti.
Ele não precisava ser testado, suas qualidades são inquestionáveis por todo amante do futebol.
Cinquenta e cinco foram os jogadores relacionados para a Copa do Mundo de 2026. Desta vez Ancelotti lembrou do "O Monstro", mas dos 55 só 26 irão à Copa.
Se Ancelotti tiver juízo e quiser ser campeão, serão Thiago mais 25. Fecho os olhos e vejo Thiago Silva erguendo a taça do Brasil Hexacampeão.