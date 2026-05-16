A Rádio Unesp FM, em Bauru, completa 35 anos em 2026 e celebra a data com uma programação especial, que resgata sua trajetória no Interior paulista, aliando memória, inovação e expansão para novas plataformas digitais.
O último dia 14 de maio foi dedicado às comemorações. Na Câmara Municipal, a Rádio recebeu uma Moção de Aplauso, proposta pelo vereador José Roberto Martins Segalla, em reconhecimento à relevante atuação da emissora na cidade.
Na sede da emissora, no câmpus da Unesp, aconteceu a cerimônia comemorativa, com a presença da reitora da universidade, Maysa Furlan, e de autoridades locais e regionais. A programação incluiu apresentação musical de Denise Amaral, cantora reconhecida por sua atuação na cena cultural de Bauru e região. "Aos 35 anos, a Rádio Unesp FM alcança a maturidade como uma emissora comprometida com a educação, a cultura e a difusão do conhecimento em Bauru e em todas as plataformas de áudio. Na ocasião, reafirma o compromisso da emissora e, por extensão, da Universidade, com uma comunicação pública de qualidade. O dia 14 de maio foi um momento de celebração dessa trajetória de sucesso, valorizando as pessoas que, ao longo dessas três décadas e meia, transformaram a Rádio Unesp em um verdadeiro legado de educação, cultura e informação", destaca a diretora da Rádio Unesp, Angela Maria Grossi, jornalista e professora da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp.
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE 35 ANOS
Ao longo do mês, a programação ganha conteúdos especiais que revisitam momentos marcantes da emissora, além de uma curadoria musical com obras que fizeram parte de sua história desde os anos 1990. A série "Memória Sonora Unesp FM 35 anos no ar", produção que relembra diariamente alguns momentos marcantes da emissora, vai ao ar em três horários: 9h30, 14h30 e 16h30. Parte desse material já está disponível em uma seção especial no site, dedicada aos 35 anos.
"Sobre a programação musical, a proposta é oferecer ao público algo diferenciado, que não se prenda aos lançamentos. Na verdade, prevalece a ideia de combinar sonoridades, temáticas e registros de épocas diferentes, demonstrando que o principal critério da seleção musical é a singularidade e a qualidade das obras", afirma o coordenador de programação da Rádio Unesp FM, Sérgio Magson. O jornalismo segue como um dos pilares da rádio, com destaque para o Conexão, radiojornal estreado em abril. O programa amplia o espaço para entrevistas, análises e divulgação científica, com linguagem acessível e foco na aproximação entre universidade e sociedade. Apresentado pelos jornalistas Eleide Bérgamo e Pedro Norberto, vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11h30, pelo 105.7 FM em Bauru e também pelo site radio.unesp.br.
"Um dos objetivos de uma rádio universitária é o de difundir a ciência e o que é feito no mundo acadêmico para conhecimento público. Nossa função é fazer essa conexão - daí vem o nome", explica Fabio Toledo, editor-chefe do jornalismo da Rádio Unesp FM. "O ouvinte tem no Conexão um espaço para se informar com maior profundidade sobre assuntos do cotidiano, e também de temas que não costumam figurar no espaço do rádio e da mídia comercial por si", complementa.
Preservação da memória unida à inovação As comemorações também refletem um movimento de atualização e integração com novas mídias. As redes sociais da emissora foram reformuladas, com destaque para o Instagram @unespfm, que passa a apostar em novos formatos e conteúdos, fortalecendo a presença digital. A iniciativa acompanha uma tendência de expansão para além do dial, conectando diferentes plataformas e maneiras de consumir informação e cultura. Outra novidade é a adesão da Rádio Unesp FM à Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Com isso, a emissora passará a transmitir conteúdos da Rádio MEC e da Rádio Nacional, ao mesmo tempo em que terá sua própria programação compartilhada e ampliada em diversas rádios públicas integrantes da rede.
No espaço físico, o acervo da rádio, um dos patrimônios que marcam sua história, foi totalmente reorganizado e revitalizado. A reformulação garante melhores condições de conservação e acesso a materiais que registram décadas de produção jornalística e musical, preservando a memória institucional e possibilitando novas formas de utilização desse conteúdo.
SOBRE A UNESP FM
Criada em 1991, a Rádio Unesp FM integra a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e se consolidou como uma das principais emissoras públicas do interior paulista, com programação voltada à informação, cultura e difusão do conhecimento. Atualmente, além do dial, também disponibiliza seu conteúdo online, alcançando ouvintes em diferentes regiões do Brasil e do exterior.