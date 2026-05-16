A Rádio Unesp FM, em Bauru, completa 35 anos em 2026 e celebra a data com uma programação especial, que resgata sua trajetória no Interior paulista, aliando memória, inovação e expansão para novas plataformas digitais.

O último dia 14 de maio foi dedicado às comemorações. Na Câmara Municipal, a Rádio recebeu uma Moção de Aplauso, proposta pelo vereador José Roberto Martins Segalla, em reconhecimento à relevante atuação da emissora na cidade.

Na sede da emissora, no câmpus da Unesp, aconteceu a cerimônia comemorativa, com a presença da reitora da universidade, Maysa Furlan, e de autoridades locais e regionais. A programação incluiu apresentação musical de Denise Amaral, cantora reconhecida por sua atuação na cena cultural de Bauru e região. "Aos 35 anos, a Rádio Unesp FM alcança a maturidade como uma emissora comprometida com a educação, a cultura e a difusão do conhecimento em Bauru e em todas as plataformas de áudio. Na ocasião, reafirma o compromisso da emissora e, por extensão, da Universidade, com uma comunicação pública de qualidade. O dia 14 de maio foi um momento de celebração dessa trajetória de sucesso, valorizando as pessoas que, ao longo dessas três décadas e meia, transformaram a Rádio Unesp em um verdadeiro legado de educação, cultura e informação", destaca a diretora da Rádio Unesp, Angela Maria Grossi, jornalista e professora da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp.