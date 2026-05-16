O Sinapro-SP realiza, no dia 19 de maio, no Sincomércio, em Bauru, a quinta edição do Sinapro Talks, série de encontros com profissionais do setor que visa debater as principais tendências, inovações e desafios do universo da propaganda. O evento tem parceria do JC e do JCNET.

Com o tema 'O Impacto da Reforma Tributária no Mercado Publicitário", o evento vai abordar e mostrar as novas realidades administrativas para a gestão dos negócios, com o objetivo dar mais subsídios às agências nesta fase de transição da Reforma Tributária, com a implementação do IVA Dual, composto pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços - Federal) e pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços - Estadual e Municipal).

Embora não haja previsão de aumento imediato na carga tributária, os impactos operacionais serão percebidos já neste primeiro ano, exigindo atenção e preparação das empresas. E é fundamental que gestores, empresários e donos de agências estejam capacitados para garantir a viabilidade do negócio.