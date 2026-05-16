O presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Rafael Cervone, criticou duramente a extinção da chamada "taxa das blusinhas" e afirmou que medidas como a redução da jornada de trabalho no atual modelo 6x1 podem trazer impactos negativos para a economia, a indústria e o mercado de trabalho brasileiro. Ele esteve em Bauru na quinta-feira (14), em reunião de trabalho na regional do Ciesp, dirigida por Gisela Casarin Fedel.

As declarações foram dadas durante entrevista ao JC/JCNET sobre o cenário econômico nacional e os desafios enfrentados pelo setor produtivo. Segundo Cervone, a redução da taxação sobre produtos importados representa uma concorrência desleal para a indústria brasileira. Ele argumenta que o setor nacional já arca com elevada carga tributária e que a diminuição do imposto para produtos estrangeiros prejudica a competitividade das empresas brasileiras.

"A indústria brasileira concorre não apenas com empresas estrangeiras, mas com governos que subsidiam suas produções. Não faz sentido reduzir impostos para produtos importados enquanto o empresário brasileiro continua pagando uma carga tributária elevada", afirmou.