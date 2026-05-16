O entrevistado desta sexta-feira do programa Café com Política (JC + 96FM) foi o presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), Erlon Ortega. O principal assunto foi a proposta de alteração na jornada de trabalho, de 44 para 40 horas semanais, com folga aos sábados e domingos. Erlon manifestou sua posição contrária à forma como a discussão está sendo encaminhada, principalmente motivada pela pressa eleitoral.

Ortega defende a liberdade de escolha por parte de empresários e trabalhadores, com regras para evitar abusos. A “PEC do horista" (PEC 40) está no Congresso Nacional, proposta como alternativa ao debate sobre o fim da escala 6x1, mas parada. Ela permite que trabalhadores escolham um regime flexível, sendo pagos pelas horas trabalhadas, ao invés da jornada CLT.

Reunião política

Enquanto isso, os pré-candidatos a deputado por Bauru seguem fazendo contatos e reuniões para definir seus rumos neste ano. Raul Gonçalves Paula, o Dr. Raul, agora no Cidadania, pré-candidato a deputado federal, fará reunião política no próximo dia 21 (quinta-feira), em seu escritório, na avenida Duque de Caxias, 6-62, a partir das 19h.