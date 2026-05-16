Café com Erlon
O entrevistado desta sexta-feira do programa Café com Política (JC + 96FM) foi o presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), Erlon Ortega. O principal assunto foi a proposta de alteração na jornada de trabalho, de 44 para 40 horas semanais, com folga aos sábados e domingos. Erlon manifestou sua posição contrária à forma como a discussão está sendo encaminhada, principalmente motivada pela pressa eleitoral.
‘PEC do horista’
Ortega defende a liberdade de escolha por parte de empresários e trabalhadores, com regras para evitar abusos. A “PEC do horista" (PEC 40) está no Congresso Nacional, proposta como alternativa ao debate sobre o fim da escala 6x1, mas parada. Ela permite que trabalhadores escolham um regime flexível, sendo pagos pelas horas trabalhadas, ao invés da jornada CLT.
Reunião política
Enquanto isso, os pré-candidatos a deputado por Bauru seguem fazendo contatos e reuniões para definir seus rumos neste ano. Raul Gonçalves Paula, o Dr. Raul, agora no Cidadania, pré-candidato a deputado federal, fará reunião política no próximo dia 21 (quinta-feira), em seu escritório, na avenida Duque de Caxias, 6-62, a partir das 19h.
Reunião do MDB
O MDB promoverá no próximo dia 30 de maio o 1º Grande Encontro do MDB Centro-Oeste Paulista, em Lençóis Paulista. O evento será realizado a partir das 8h30, no Spunar Eventos. Entre as presenças confirmadas estão o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth; o deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi; o deputado federal João Cury; o presidente estadual do MDB, Rodrigo Arenas; e o coordenador regional do partido, Anderson Prado, que organiza o evento.
Rodrigo na área
O ex-presidente do Ibama Rodrigo Agostinho está em Bauru neste final de semana. Segundo apurou a coluna, ele é pré-candidato a deputado federal e fará dobradinha com a advogada liga à causa animal Thaís Viotto, ambos pelo PSB. Antigos aliados se queixam que Rodrigo não os atende nem mesmo para uma conversa informal. Quem sabe, a partir de agora....
Visita a Bauru 1
E quem não é pré-candidato em bauru também procura se movimentar por aqui. Dia 19, terça-feira, às 10h, Franco Sardelli, pré-candidato a deputado estadual pelo PL, estará em Bauru. Ele é advogado, formado pela PUC e foi secretário de Governo de Americana. É filho de Chico Sardelli (que foi deputado estadual e federal e presidente da Alesp). Atualmente, Chico é prefeito de Americana.
Visita a Bauru 2
Já o pré-candidato a deputado estadual Gustavo Petta esteve em Bauru nesta sexta-feira (15). Ele é do PCdoB e foi recepcionado pela ex-vereadora Majô Jandreice. É advogado, secretário nacional de juventude do partido e foi presidente da UNE por duas vezes. Desde 2013 é vereador em Campinas e assumiu mandato de deputado estadual como suplente. Participou aqui e na região de discussão sobre cenário politico, movimento sindical e questões regionais.