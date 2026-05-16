Não é de hoje que estamos vivendo em Bauru uma situação caótica e progressiva em razão dos barulhos excessivos dos escapamentos das motos, apesar de inúmeras previsões legais proibitórias.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu Art. 230, inciso VII, prevê que conduzir veículo com sua cor original ou outra característica alterada, como o escapamento, por exemplo, constitui infração grave aplicação de cinco pontos na CNH, penalidade pecuniária e retenção do carro ou moto até que a situação seja regularizada. O inciso XI, do supra citado artigo, também prevê como infração grave a condução de veículo com descarga livre ou com o silenciador do motor estragado ou em desuso.

O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), por meio da Resolução nº 252 de 1999, prevê limites de ruídos nos escapamentos de veículos automotores. Para os modelos de motos fabricados a partir de 1999, os limites estabelecidos diminuíram e já estão entre 75 e 80 db, de acordo com a sua cilindrada. Já o art. 42 da Lei das Contravenções Penais - Decreto Lei 3688/41, inciso V, contempla a punição pela perturbação do trabalho ou o sossego das pessoas.