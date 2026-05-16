O que nasceu para ser uma diversão para crianças, envolve pessoas de todas as idades e sexos. E custa um bom dinheiro. A febre das figurinhas já tomou conta das bancas, das escolas, dos supermercados e mesas de troca em todo Brasil. O mercado de figurinhas e álbuns é uma tradição consolidada desde 1919 - dizem os entendidos.

Lembro-me de quando criança meu pai comprava figurinhas de jogadores de futebol. Vinham embrulhadas em balas que eram desprezadas. O doce, mesmo, era colecionar as estampas. Meu pai não me deixava colá-las no álbum, "para não ficarem tortas". Com muito custo me permitia abrir as balas, "com cuidado para não rasgar". Elas vinham amassadas, o que demandava pegar o ferro de engomar de mamãe para que as estampas ficassem lisas e com melhor aspecto. A cada página completada era como se fosse um gol.

Um dos destaques era Leonidas da Silva, jogador do São Paulo FC que já tinha sido ídolo da seleção brasileira da Copa do Mundo de 1938. Ele inventou o "gol de bicicleta", aquele que com uma pedalada no ar o jogador consegue, de costas, dar um bate-pronto na bola que vem alta. A Lacta fez marketing com o apelido de Leônidas - "Diamante Negro". Deu nome à barra de chocolate que existe até hoje. As figurinhas mais difíceis eram as "carimbadas", as que vinham com uma obliteração em relevo. Muito raras, custavam caro nas feiras de troca. Uma lei obrigou em 1967 que todas as figurinhas de um álbum fossem impressas na mesma quantidade.