Para muitas pessoas, o mundo fica pior a cada dia, mas a vida continua linda. É impossível a vida hoje ser pior pelos avanços que temos. Quando se toma consciência dos mecanismos de viver, perde-se a inocência imediata e deixa-se cair o véu das vãs ilusões com o risco de virar um chato. Isto é fato.

Claro que você se entusiasmava mais, mas não sabia o que ocorria no âmago da alma e redes sociais. Antes delas, tudo ficava no interior das casas e palácios, mas acontecia as mesmas coisas. Melhorou-se as relações humanas colocando os malvados e maníacos no seu lugar.

Os jovens continuam com 15 a 25 anos com pouca sabedoria, mas com muita vontade de acertar. Aprendem ver as coisas a seu jeito e aumentam a sua capacidade de percepção, mas junto com as desconfianças podem crescer a intolerância, crítica predatória e comparação com “sua época”. É mania nacional achar que quando éramos “mais jovens” não éramos insipientes, limitados e mal-educados: - sinto muito, éramos também!

O desmamar afetivo, intelectual e econômico dos humanos também mudou! Antes com 20 casava-se e ia-se para seu lar com independência total e obrigatória. Dizia-se “quem casa quer ter casa”. Hoje os com 30 a 40 anos, ainda moram com os pais e ou avós e são dependentes. Eram conhecidos como solteirões e solteironas, os que ficaram para titio e titia. Hoje. quando saem de casa para morar sozinhos, ainda mantém dependência financeira e afetiva de pais e avós.

CONTEMPLAR

O mundo está mais crítico, azedo e intolerante, pois a realidade cruel é explicita. As pessoas deveriam se abraçar mais, compreender mais, socializar-se mais, interagir e compartilhar as experiências com alegria e bom humor.

As pessoas deveriam ter vida plena e saber que a reta de chegada ainda está muito longe. O trajeto da corrida aumentou, não é mais de 60km, agora aumentou para 90km! Vamos “aprender” a percorrer esta estrada, com a doçura do mel oferecida pela alegria de viver em paz.

Todos os dias devemos aprender a reaprender sempre. A cada novo saber devemos celebrar cada conquista. A vida é mesmo um celebrar constante, mas se quiser, pode ser também uma reclamação permanente.

Olhe o que disse o buda Siddartha Gautama: “- aprender é mudar!”. A cada mudança, um novo ser aparece! O mais difícil é a decisão de mudar. Comece singelamente com pequeninas coisas, mudando e aceitando mudar um objeto de lugar, deixando de lado uma mania boba e ou até dando um abraço em quem você um dia julgou no alto de sua “soberba sabedoria”, que não merecia.

Hoje vivemos a sociedade do cansaço, todos estão cansados, pois 24 horas por dia e todos os dias, incluindo feriados e domingos, estamos preocupados em atingir “metas” e realizar “sonhos”. A mente nunca descansa! Devemos dar tempo para refletir e contemplar durante o não fazer nada, a sua mente precisa “pausar”. Ao atingir as metas e sonhos, não terás tempo para curti-los, outras metas e sonhos irão se sobrepor e a corrida não para. Controle este ciclo vicioso e viva a saúde mental.

Em um podcast me perguntaram até onde queria chegar, pois estou sempre fazendo coisas e já atingi muitas metas e sonhos! Eu disse que tinha muito ainda a contemplar, admirar e explicar. Meu entusiasmo continua, ainda mais com os amores que me cercam! Em cada pessoa, em cada ideia, em cada diálogo, existe algo que posso contemplar para mudar e evoluir.

Mudar com naturalidade é o segredo de viver em paz todos os dias. Talvez te facilite mudar, se usarmos o verbo “contemplar” que é fixar o olhar em alguém, em algo ou em si mesmo, mas com encantamento ou com admiração. Além de admirar, “contemplar” é apreciar, notar, ver, mirar ou fitar no que desperte em você a vontade de viver! Tente exercitar o verbo “contemplar” uma vez ao dia. Vai se surpreender e o mundo ficará admirável!