Com a chegada dos dias frios, a nossa casa muda junto com a rotina. Naturalmente buscamos ambientes mais acolhedores, tecidos mais quentinhos, iluminação suave e aquela sensação gostosa de conforto que só o inverno proporciona. E é justamente nessa época que organização e funcionalidade se tornam ainda mais importantes.

Uma casa preparada para o inverno não precisa ser sofisticada ou cheia de produções. O verdadeiro aconchego está nos detalhes e, principalmente, na praticidade do dia a dia. Quando tudo está acessível e pensado para a rotina da estação, a casa funciona melhor e se torna muito mais agradável.

Esse é o momento ideal para fazer a troca de estação nos armários e closets. Casacos, mantas, tricôs, botas e roupas mais pesadas precisam ocupar os espaços de fácil acesso. Já as peças leves de verão podem ser armazenadas nos maleiros, caixas organizadoras ou organizadores a vácuo, otimizando espaço e facilitando a visualização do que realmente será utilizado nos próximos meses.