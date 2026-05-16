Pode reparar: no dia em que a gente dorme bem, tudo flui melhor: o trabalho rende, temos mais energia para as tarefas e a gente ainda se sente mais bonito, com a pele descansada. Porém, quando dormimos mal, as olheiras chegam, a paciência vai embora e a gente vive o dia só pensando em dormir.

O sono sem qualidade é um dos grandes inimigos da saúde em geral, e, claro, da pele. Nesta coluna, eu trato do tema com mais detalhes!

Por que o sono impacta na saúde da pele?