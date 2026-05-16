O Tesouro Reserva foi lançado oficialmente pelo Tesouro Nacional e pela B3, funcionando de forma totalmente diferente do modelo híbrido tradicional para se tornar a "nova poupança 24 horas" do governo. Ele foi estruturado especificamente para competir com as "caixinhas digitais" de fintechs e com a caderneta de poupança. Inicialmente disponível somente no Banco do Brasil.
Características do Tesouro Reserva
Os detalhes operacionais e técnicos oficiais do Tesouro Reserva são: rentabilidade real e fim da marcação a mercado. Indexador Pós-Fixado: o título rende exatamente 100% da taxa Selic acumulada. O dinheiro valoriza a cada dia útil trabalhado. Sem oscilações de preço: ele não possui marcação a mercado. Isso garante que o preço de resgate antecipado seja rigorosamente igual ao valor investido mais os juros do período, sem risco de perda de capital. Vencimento longo: o papel possui um prazo de vencimento de 10 anos. Isso permite que os juros compostos atuem no longo prazo se o dinheiro não for resgatado antes.
Outras características do Tesouro Reserva
Regras de Liquidez Imediata 24/7 via Pix. Resgate a qualquer hora: é o primeiro título público com liquidez imediata 24/7. Os saques e aportes podem ser feitos em tempo real, inclusive de madrugada, feriados ou finais de semana. Movimentação instantânea: o dinheiro é transferido instantaneamente para a conta do usuário por meio do sistema Pix integrado da B3. A única exceção de indisponibilidade é a janela técnica padrão diária entre 00:00 e 01:00. Valores mínimos acessíveis: o aporte mínimo e o valor mínimo de resgate foram fixados em apenas R$ 1,00. O teto máximo de aplicação por investidor é de R$ 500 mil ao mês.
Custos, impostos e disponibilidade bancária
Isenção de custódia: o investimento possui isenção total da taxa de custódia da B3 para valores aplicados de até R$ 10.000,00 por CPF. Acima desse teto, a taxa padrão cobrada é de 0,20% ao ano sobre o excedente. Tributação padrão: segue a tabela regressiva do Imposto de Renda sobre os rendimentos (variando de 22,5% a 15% conforme o tempo). O IOF é cobrado somente se houver resgate antes dos primeiros 30 dias. Acesso exclusivo inicial: neste primeiro momento de lançamento, o título pode ser movimentado exclusivamente por correntistas do Banco do Brasil. A liberação total para outras instituições financeiras e corretoras parceiras do Tesouro Direto ocorrerá de forma gradual.
Inflação oficial de abril: 0,67%
O IPCA de abril de 2026 registrou uma inflação de 0,67%, apresentando uma desaceleração em comparação a março (0,88%), mas ainda representando a maior taxa para o mês de abril desde 2022. Acumulado de 12 Meses: atingiu 4,39%, aproximando-se do teto da meta do Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 4,5% (meta central de 3% 1,5 p.p.). Acumulado no ano (2026) alta de 2,60% até abril. Alimentação e Bebidas (principal pressão) com avanço de 1,34% no mês. Transportes e Combustíveis ficaram quase estáveis (0,06%), uma forte desaceleração frente à alta de 1,64% em março. Apesar da desaceleração geral, a gasolina subiu 1,86%, o diesel 4,46% e o etanol 0,62%. Passagens aéreas: o grupo só não subiu mais devido à queda de 14,45% nas passagens aéreas.
Varejo avançou 0,5% em março
Os dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados pelo IBGE, revelam que as vendas no varejo brasileiro avançaram 0,5% em março, superando as expectativas do mercado e renovando o patamar recorde da série histórica. O varejo restrito cresceu pelo terceiro mês seguido, registrando alta de 0,5% em março frente a fevereiro (dado revisado para 0,7%). Varejo ampliado: o indicador ampliado (que inclui veículos e material de construção) subiu 0,3%, estabelecendo também um pico histórico de vendas. O primeiro trimestre de 2026 encerrou com expansão de 1,2% no varejo restrito e de 1,3% no varejo ampliado. Em relação a março de 2025, o comércio varejista registrou um crescimento sólido de 4,0%.
Mude já, mude para melhor
Mesmo na noite mais longa, a certeza do amanhecer nos lembra que dias melhores sempre encontram um caminho para chegar. Mude já, mude para melhor!