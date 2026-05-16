Isenção de custódia: o investimento possui isenção total da taxa de custódia da B3 para valores aplicados de até R$ 10.000,00 por CPF. Acima desse teto, a taxa padrão cobrada é de 0,20% ao ano sobre o excedente. Tributação padrão: segue a tabela regressiva do Imposto de Renda sobre os rendimentos (variando de 22,5% a 15% conforme o tempo). O IOF é cobrado somente se houver resgate antes dos primeiros 30 dias. Acesso exclusivo inicial: neste primeiro momento de lançamento, o título pode ser movimentado exclusivamente por correntistas do Banco do Brasil. A liberação total para outras instituições financeiras e corretoras parceiras do Tesouro Direto ocorrerá de forma gradual.

Inflação oficial de abril: 0,67%

O IPCA de abril de 2026 registrou uma inflação de 0,67%, apresentando uma desaceleração em comparação a março (0,88%), mas ainda representando a maior taxa para o mês de abril desde 2022. Acumulado de 12 Meses: atingiu 4,39%, aproximando-se do teto da meta do Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 4,5% (meta central de 3% 1,5 p.p.). Acumulado no ano (2026) alta de 2,60% até abril. Alimentação e Bebidas (principal pressão) com avanço de 1,34% no mês. Transportes e Combustíveis ficaram quase estáveis (0,06%), uma forte desaceleração frente à alta de 1,64% em março. Apesar da desaceleração geral, a gasolina subiu 1,86%, o diesel 4,46% e o etanol 0,62%. Passagens aéreas: o grupo só não subiu mais devido à queda de 14,45% nas passagens aéreas.