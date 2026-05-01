Superar cinco décadas de história é um marco reservado a empresas que conseguem unir tradição, visão estratégica e capacidade de se reinventar. Há mais de 50 anos em operação, a Polimáquinas consolidou-se como uma das maiores referências da América Latina na fabricação de máquinas para embalagens plásticas flexíveis, levando a força industrial de Bauru não apenas para o mercado latino-americano, mas também para diversos países ao redor do mundo.

Fundada em 1975, a empresa nasceu com o propósito de desenvolver soluções industriais de alta performance para um setor em constante transformação. Desde então, construiu uma trajetória marcada por investimentos contínuos em tecnologia, excelência operacional e relacionamento de confiança com seus clientes. O resultado é uma marca reconhecida pela robustez de seus equipamentos, pela inovação de seus projetos e pela capacidade de atender demandas cada vez mais complexas do mercado global.

Localizada no Distrito Industrial I de Bauru, a Polimáquinas mantém uma estrutura moderna e preparada para atender clientes de diferentes portes e segmentos. São centenas de máquinas produzidas anualmente com padrão internacional de qualidade, desenvolvidas para oferecer produtividade, precisão, segurança e eficiência aos processos industriais. Seus equipamentos estão presentes em linhas de produção espalhadas pelo Brasil, América Latina, Europa, África e outros mercados estratégicos, reforçando a competitividade da indústria nacional no exterior.

Entre as soluções desenvolvidas pela empresa estão máquinas destinadas à produção de sacolas, embalagens promocionais, embalagens para alimentos, hortifruti, panificação, higiene, ração pet, sacarias especiais, stand up pouch, wicketer e diversas outras aplicações que fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas. Essa diversidade demonstra a capacidade da Polimáquinas de compreender as necessidades do mercado e transformar desafios em inovação.

Ao longo de sua história, a empresa acompanhou as evoluções da indústria mundial e investiu fortemente em automação, digitalização e modernização de processos, alinhando-se aos conceitos da Indústria 4.0. Mais do que fabricar equipamentos, a Polimáquinas entrega inteligência produtiva, contribuindo para que seus clientes ampliem desempenho, reduzam desperdícios e conquistem melhores resultados.

A busca constante pela excelência também está presente em seus processos internos. A empresa trabalha com padrões internacionais de gestão da qualidade e sustentabilidade, adotando práticas voltadas à melhoria contínua, eficiência operacional e responsabilidade ambiental. Esse compromisso fortalece a reputação construída ao longo de mais de cinco décadas e posiciona a marca entre as mais respeitadas do setor.

Outro pilar fundamental dessa trajetória são as pessoas. Com cerca de 230 colaboradores, a Polimáquinas valoriza talentos, incentiva o desenvolvimento profissional e acredita que inovação nasce da soma entre conhecimento técnico, experiência e dedicação. Cada conquista da empresa carrega o trabalho de equipes comprometidas com resultados e com o crescimento sustentável do negócio.

Mais do que uma fabricante de máquinas, a Polimáquinas é símbolo da força empreendedora de Bauru e exemplo de como a indústria brasileira pode competir em alto nível no cenário internacional. Sua trajetória representa passado sólido, presente de liderança e futuro de oportunidades. Representa também a capacidade de uma empresa nascida no interior paulista de levar o nome de Bauru para a América Latina e para o mundo, com tecnologia reconhecida globalmente.

Site: www.polimaquinas.com.br

Redes Sociais: @polimaquinas