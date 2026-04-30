Mais do que um conjunto de empreendimentos, o Destino Guestier se estabelece como um ecossistema urbano planejado, onde moradia, lazer, conveniência e qualidade de vida se integram de forma estratégica e complementar.

Localizado em uma das regiões com maior potencial de crescimento e valorização, o empreendimento já conta com importantes marcos consolidados. Os residenciais Guestier I e II, já entregues, reforçam o compromisso com execução, transparência e padrão elevado de desenvolvimento.

Inserido nesse contexto, o Clube Resort, amplia a experiência dos moradores ao reunir lazer e bem-estar em um único espaço. O local já abriga operações qualificadas, como o restaurante Guest Restaurants e a franquia do Buddha Spa, agregando conveniência e experiências ao dia a dia.



Clube Resort Guestier

Na sequência, o Guestier III avança em fase final de obras, com previsão de entrega ainda este ano, ampliando o conceito do destino com novos diferenciais. Entre eles, destaca-se a implantação de uma praia artificial, um modelo de lazer ainda pouco explorado na região, que reforça o caráter inovador do projeto e amplia as possibilidades de convivência dentro de um residencial.



Imagem Real da Praia

O planejamento também incorpora soluções que ampliam as possibilidades de moradia dentro do Destino Guestier. Entre elas, o Casas Duplex, um condomínio de casas que diversifica as opções habitacionais e reforça a proposta de um bairro planejado completo, com sua primeira fase também prevista para entrega neste ano.

Complementando essa estrutura, o Mercadão Gourmet, em desenvolvimento, tem entrega prevista para este ano e chega para se consolidar como um polo gastronômico e de convivência, enquanto o futuro Street Mall ampliará o mix com conveniência e serviços, fortalecendo a dinâmica urbana do entorno.

HARMONIS: UM NOVO CAPÍTULO NO DESTINO GUESTIER



Perspectiva meramente ilustrativa do Clube Reserve - Harmonis

Como mais recente lançamento, o Harmonis traduz a evolução do conceito Guestier ao unir natureza, infraestrutura e exclusividade em um único projeto.

Inserido em um cenário privilegiado, o empreendimento se destaca pela valorização do verde e pela integração com o entorno natural, oferecendo mais de 240 mil m² de áreas verdes — um diferencial que reforça o compromisso com qualidade de vida e sustentabilidade.

O projeto contempla um residencial fechado com infraestrutura urbana de alta qualidade, critérios de sustentabilidade e fiação elétrica subterrânea, além de lotes amplos, de 450 a 1.000 m², pensado para quem busca espaço, privacidade e alto padrão.

Um dos grandes diferenciais do Harmonis está na sua estrutura de lazer: são cinco clubes completos inseridos dentro de um Parque urbano, criando uma experiência única de convivência, bem-estar e conexão com a natureza.

UM DESTINO QUE SE COMPLETA

O grande diferencial do Destino Guestier está na sua visão de longo prazo: empreendimentos que se complementam e evoluem juntos, criando um ambiente planejado para atender às necessidades reais do dia a dia — com praticidade, conveniência e alto padrão.

Com localização estratégica e um plano consistente de desenvolvimento, o projeto se posiciona como um dos mais relevantes vetores de crescimento da região, atraindo moradores, investidores e operadores que enxergam valor em um conceito urbano completo e em constante expansão.

Descubra as oportunidades e faça parte de um projeto que redefine o conceito de viver bem na região.

Telefone: (14) 99674-7007

Instagram/Facebook: @destinoguestierbauru