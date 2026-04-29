O jovem bauruense Carlos Alba Alves, o Cadu, de 12 anos, que integra o Projeto Karatê Cidadão desenvolvido no Bauru Tênis Clube (BTC) com apoio da Semel, somou mais um título no kata shotokan. Ele ganhou o 1.º lugar no festival desta modalidade durante o evento internacional Arnold Sports 2026, promovido por Arnold Schwarzenegger na Expo Center Norte, em São Paulo.

Cadu tem cerca de 10% da visão e compete nesta categoria de pessoa com deficiência (PCD). Ao lado dele, sempre presentes, estiveram os pais Carlos Vinícius Alba e Ana Paula Alba.

O Projeto Karatê Cidadão foi fundado no BTC em 2021 e busca promover a prática da arte marcial, incluindo a formação de cidadãos e a promoção de valores como respeito e disciplina. O BTC oferece aulas gratuitas para diversos públicos, incluindo crianças, jovens e adultos. O treinador é José Henrique Camilo.